Після деокупації у Криму можуть відібрати статус автономії

Після деокупації у Криму можуть відібрати статус автономії
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відповів на питання, що буде з автономією Криму після війни. За його словами, після деокупації Криму у нього, найімовірніше, відберуть автономний статус.

Про це Подоляк заявив під час інтрев'ю щодо автономії Криму.

На його думку, існування автономій у складі унітарної держави є живильним середовищем для сепаратистських настроїв.

"Очевидно, що, отримавши автономію, ти підсвідомо вважаєш себе в чомусь кращим за інші регіони. Для унітарної держави автономія – це небезпечний шлях, це шлях у конфліктність на регіональному рівні", – додав він.

Водночас Україна має етнічні меншини, права яких мають бути дотримані. У цьому контексті він згадав кримських татар, які "заслуговують симпатій" українців.

Радник також прокоментував тему українізації Криму і в цілому всього суспільства України.

На його думку, потрібно, перш за все, створювати якісний культурний продукт, який буде цікавий навіть на міжнародному рівні.

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Теги: Крим, деокупація
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