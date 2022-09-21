Після деокупації у Криму можуть відібрати статус автономії
Сьогодні, 15:30
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відповів на питання, що буде з автономією Криму після війни. За його словами, після деокупації Криму у нього, найімовірніше, відберуть автономний статус.
Про це Подоляк заявив під час інтрев'ю щодо автономії Криму.
На його думку, існування автономій у складі унітарної держави є живильним середовищем для сепаратистських настроїв.
"Очевидно, що, отримавши автономію, ти підсвідомо вважаєш себе в чомусь кращим за інші регіони. Для унітарної держави автономія – це небезпечний шлях, це шлях у конфліктність на регіональному рівні", – додав він.
Водночас Україна має етнічні меншини, права яких мають бути дотримані. У цьому контексті він згадав кримських татар, які "заслуговують симпатій" українців.
Радник також прокоментував тему українізації Криму і в цілому всього суспільства України.
На його думку, потрібно, перш за все, створювати якісний культурний продукт, який буде цікавий навіть на міжнародному рівні.
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Про це Подоляк заявив під час інтрев'ю щодо автономії Криму.
На його думку, існування автономій у складі унітарної держави є живильним середовищем для сепаратистських настроїв.
"Очевидно, що, отримавши автономію, ти підсвідомо вважаєш себе в чомусь кращим за інші регіони. Для унітарної держави автономія – це небезпечний шлях, це шлях у конфліктність на регіональному рівні", – додав він.
Водночас Україна має етнічні меншини, права яких мають бути дотримані. У цьому контексті він згадав кримських татар, які "заслуговують симпатій" українців.
Радник також прокоментував тему українізації Криму і в цілому всього суспільства України.
На його думку, потрібно, перш за все, створювати якісний культурний продукт, який буде цікавий навіть на міжнародному рівні.
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