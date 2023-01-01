Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Анатолія Шворака
Сьогодні, 15:05
Сьогодні на рідній Батьківщині зустрінуть загиблого Героя із села Бузаки – Шворака Анатолія Івановича.
Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.
"До Каменя-Каширського очікуємо прибуття скорботного кортежу з тілом солдата орієнтовно о 16:00. Просимо вийти всіх людей на вулиці ваших населених пунктів та зустріти з шаною нашого мужнього воїна: на колінах, коридором Слави, з квітами та патріотичною символікою.
Маршрут руху:
с.Підцир'я — вул.Ковельська — центр міста — вул.Шевченка —вул.Шкільна — с.Раків Ліс — с.Бузаки", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.
"До Каменя-Каширського очікуємо прибуття скорботного кортежу з тілом солдата орієнтовно о 16:00. Просимо вийти всіх людей на вулиці ваших населених пунктів та зустріти з шаною нашого мужнього воїна: на колінах, коридором Слави, з квітами та патріотичною символікою.
Маршрут руху:
с.Підцир'я — вул.Ковельська — центр міста — вул.Шевченка —вул.Шкільна — с.Раків Ліс — с.Бузаки", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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