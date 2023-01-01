Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Анатолія Шворака

Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Анатолія Шворака
Сьогодні на рідній Батьківщині зустрінуть загиблого Героя із села Бузаки – Шворака Анатолія Івановича.

Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.

"До Каменя-Каширського очікуємо прибуття скорботного кортежу з тілом солдата орієнтовно о 16:00. Просимо вийти всіх людей на вулиці ваших населених пунктів та зустріти з шаною нашого мужнього воїна: на колінах, коридором Слави, з квітами та патріотичною символікою.

Маршрут руху:

с.Підцир'я — вул.Ковельська — центр міста — вул.Шевченка —вул.Шкільна — с.Раків Ліс — с.Бузаки", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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