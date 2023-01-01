Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Анатолія Шворака





Про це



"До Каменя-Каширського очікуємо прибуття скорботного кортежу з тілом солдата орієнтовно о 16:00. Просимо вийти всіх людей на вулиці ваших населених пунктів та зустріти з шаною нашого мужнього воїна: на колінах, коридором Слави, з квітами та патріотичною символікою.



Маршрут руху:



с.Підцир'я — вул.Ковельська — центр міста — вул.Шевченка —вул.Шкільна — с.Раків Ліс — с.Бузаки", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні на рідній Батьківщині зустрінуть загиблого Героя із села Бузаки – Шворака Анатолія Івановича.Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді."До Каменя-Каширського очікуємо прибуття скорботного кортежу з тілом солдата орієнтовно о 16:00. Просимо вийти всіх людей на вулиці ваших населених пунктів та зустріти з шаною нашого мужнього воїна: на колінах, коридором Слави, з квітами та патріотичною символікою.с.Підцир'я — вул.Ковельська — центр міста — вул.Шевченка —вул.Шкільна — с.Раків Ліс — с.Бузаки", - йдеться в повідомленні.

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