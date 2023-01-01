У Луцьку попрощалися з військовослужбовцем Ігорем Шевчуком
Сьогодні, 14:45
У кафедральному соборі Святої Трійці відбувся чин похорону за загиблим військовослужбовцем, 47-річним лучанином Ігорем Шевчуком.
Про це повідомив кореспондент Суспільного.
Ігор Шевчук загинув 3 травня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Миколаївка Бахмутського району Донецької області, – розповів троюрідний брат загиблого Микола.
Ігор Шевчук до мобілізації захоплювався гірським туризмом і ландшафтним дизайном, – пригадують сусідки полеглого військовослужбовця Юлія та Ольга. Кажуть, що чоловік не був одруженим та втратив батьків під час пандемії коронавірусу.
"На марафонах, на велосипеді катався. Такий дуже позитивний був. У нього біля хати різноманітні квіти, кущики. Кожне деревце підстрижене. Як допомогти щось біля будинку, щось порадити, то Ігор, звичайно, у цьому був кращий", – говорить сусідка Юлія.
Сусід Ярослав каже, що Ігор Шевчук дуже любив подорожувати, об'їздив пів світу. Казав, що як повернеться з війни живий, то обов'язково одружиться і заведе сім'ю.
Поховали лучанина Ігоря Шевчука на міському кладовищі у селі Гаразджа.
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Про це повідомив кореспондент Суспільного.
Ігор Шевчук загинув 3 травня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Миколаївка Бахмутського району Донецької області, – розповів троюрідний брат загиблого Микола.
Ігор Шевчук до мобілізації захоплювався гірським туризмом і ландшафтним дизайном, – пригадують сусідки полеглого військовослужбовця Юлія та Ольга. Кажуть, що чоловік не був одруженим та втратив батьків під час пандемії коронавірусу.
"На марафонах, на велосипеді катався. Такий дуже позитивний був. У нього біля хати різноманітні квіти, кущики. Кожне деревце підстрижене. Як допомогти щось біля будинку, щось порадити, то Ігор, звичайно, у цьому був кращий", – говорить сусідка Юлія.
Сусід Ярослав каже, що Ігор Шевчук дуже любив подорожувати, об'їздив пів світу. Казав, що як повернеться з війни живий, то обов'язково одружиться і заведе сім'ю.
Поховали лучанина Ігоря Шевчука на міському кладовищі у селі Гаразджа.
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