У Луцьку попрощалися з військовослужбовцем Ігорем Шевчуком

У Луцьку попрощалися з військовослужбовцем Ігорем Шевчуком
У кафедральному соборі Святої Трійці відбувся чин похорону за загиблим військовослужбовцем, 47-річним лучанином Ігорем Шевчуком.

Про це повідомив кореспондент Суспільного.

Ігор Шевчук загинув 3 травня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Миколаївка Бахмутського району Донецької області, – розповів троюрідний брат загиблого Микола.

Ігор Шевчук до мобілізації захоплювався гірським туризмом і ландшафтним дизайном, – пригадують сусідки полеглого військовослужбовця Юлія та Ольга. Кажуть, що чоловік не був одруженим та втратив батьків під час пандемії коронавірусу.

"На марафонах, на велосипеді катався. Такий дуже позитивний був. У нього біля хати різноманітні квіти, кущики. Кожне деревце підстрижене. Як допомогти щось біля будинку, щось порадити, то Ігор, звичайно, у цьому був кращий", – говорить сусідка Юлія.

Сусід Ярослав каже, що Ігор Шевчук дуже любив подорожувати, об'їздив пів світу. Казав, що як повернеться з війни живий, то обов'язково одружиться і заведе сім'ю.
Сусід загиблого військовослужбовця Ярослав
Сусід загиблого військовослужбовця Ярослав

Поховали лучанина Ігоря Шевчука на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Сусідки Ігоря Шевчука Юлія т Ольга.
Сусідки Ігоря Шевчука Юлія т Ольга.
Троюрідний брат Ігоря Шевчука Микола.
Троюрідний брат Ігоря Шевчука Микола.
У Луцьку попрощалися з військовослужбовцем Ігорем Шевчуком

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Квітка, як і людина, має душу». На Волині розпочався фестиваль тюльпанів. ФОТО
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Анатолія Шворака
Сьогодні, 15:05
Довічне ув’язнення загрожує 59 депутатам російської держдуми, які голосували за визнання «л/днр», – СБУ
Сьогодні, 14:55
У Луцьку попрощалися з військовослужбовцем Ігорем Шевчуком
Сьогодні, 14:45
На Львівщині волинянка потрапила у ДТП: травмувалися четверо людей, серед яких – немовля
Сьогодні, 14:30
На передовій загинув співробітник Офісу президента Олексій Титаренко
Сьогодні, 14:15
Схожі новини
Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Анатолія Шворака Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Анатолія Шворака
Сьогодні, 15:05
Від поранення помер Герой з Волині Сергій Якимець Від поранення помер Герой з Волині Сергій Якимець
08 травень, 18:00
На Луганщині загинув Герой з Волині В'ячеслав Хилюк На Луганщині загинув Герой з Волині В'ячеслав Хилюк
07 травень, 13:27
На Луганщині загинув Герой з Волині Анатолій Смітюх На Луганщині загинув Герой з Волині Анатолій Смітюх
07 травень, 11:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині зустріли 37-річного Героя В'ячеслава Хилюка
Сьогодні, 15:58
 0
Після деокупації у Криму можуть відібрати статус автономії
Сьогодні, 15:30
 0
Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Анатолія Шворака
Сьогодні, 15:05
 0
Довічне ув’язнення загрожує 59 депутатам російської держдуми, які голосували за визнання «л/днр», – СБУ
Сьогодні, 14:55
 0
У Луцьку попрощалися з військовослужбовцем Ігорем Шевчуком
Сьогодні, 14:45
 0
Медіа
відео
1/8