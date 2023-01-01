На передовій загинув співробітник Офісу президента Олексій Титаренко
Сьогодні, 14:15
На Донеччині загинув співробітник Офісу президента Олексій Титаренко, який воював проти російських загарбників.
Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак.
"На передовій Донеччини загинув співробітник Офісу Президента Олексій Титаренко. Він працював головним консультантом Директорату з питань внутрішньої та гуманітарної політики. Співчуваю рідним та близьким!
Україна завжди пам‘ятатиме героїв!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що на сайті Міноборони запрацював розділ для поранених військовослужбовців.
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Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак.
"На передовій Донеччини загинув співробітник Офісу Президента Олексій Титаренко. Він працював головним консультантом Директорату з питань внутрішньої та гуманітарної політики. Співчуваю рідним та близьким!
Україна завжди пам‘ятатиме героїв!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що на сайті Міноборони запрацював розділ для поранених військовослужбовців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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