На передовій загинув співробітник Офісу президента Олексій Титаренко

Олексій Титаренко, який воював проти російських загарбників.



Про це Андрій Єрмак.



"На передовій Донеччини загинув співробітник Офісу Президента Олексій Титаренко. Він працював головним консультантом Директорату з питань внутрішньої та гуманітарної політики. Співчуваю рідним та близьким!

Україна завжди пам‘ятатиме героїв!" - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Донеччині загинув співробітник Офісу президента, який воював проти російських загарбників.Про це повідомив голова ОП"На передовій Донеччини загинув співробітник Офісу Президента Олексій Титаренко. Він працював головним консультантом Директорату з питань внутрішньої та гуманітарної політики. Співчуваю рідним та близьким!Україна завжди пам‘ятатиме героїв!" - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що на сайті Міноборони запрацював розділ для поранених військовослужбовців

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію