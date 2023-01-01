На передовій загинув співробітник Офісу президента Олексій Титаренко

На передовій загинув співробітник Офісу президента Олексій Титаренко
На Донеччині загинув співробітник Офісу президента Олексій Титаренко, який воював проти російських загарбників.

Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак.

"На передовій Донеччини загинув співробітник Офісу Президента Олексій Титаренко. Він працював головним консультантом Директорату з питань внутрішньої та гуманітарної політики. Співчуваю рідним та близьким!
Україна завжди пам‘ятатиме героїв!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на сайті Міноборони запрацював розділ для поранених військовослужбовців.

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Теги: Росія, Україна, війна
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