На Волині судили чоловіка, який отримав повістку і не прийшов у пункт збору

На Волині судили чоловіка, який отримав повістку і не прийшов у пункт збору
Ратнівський районний суд притягнув до відповідальності волинянина, який, отримавши повістку, не з’явився у пункт збору.

Про це йдеться в ухвалі Ратнівського районного суду від 5 травня, інформує ВСН.

Як стало відомо з матеріалів справи, 28 січня 2023 року чоловіку особисто вручили повістку про призов на військову службу. Проте у пункт збору, куди мав прибути на 16:00 30 січня, він не з`явився.

У суді чоловік свою винуватість визнав повністю, а в показаннях підтвердив обставини умисного ухилення від призову на військову службу. З його слів, він не прибув у пункт збору через те, що його батькові зробили операцію.

У підсумку суд визнав обвинуваченого винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України, та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Проте його звільнили від відбування покарання з випробуванням, встановивши йому іспитовий строк тривалістю один рік.

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Теги: повістка, суд, Волинь
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