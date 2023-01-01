На Волині судили чоловіка, який отримав повістку і не прийшов у пункт збору





Про це йдеться в ухвалі Ратнівського районного суду від 5 травня, інформує



Як стало відомо з матеріалів справи, 28 січня 2023 року чоловіку особисто вручили повістку про призов на військову службу. Проте у пункт збору, куди мав прибути на 16:00 30 січня, він не з`явився.



У суді чоловік свою винуватість визнав повністю, а в показаннях підтвердив обставини умисного ухилення від призову на військову службу. З його слів, він не прибув у пункт збору через те, що його батькові зробили операцію.



У підсумку суд визнав обвинуваченого винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України, та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.



Проте його звільнили від відбування покарання з випробуванням, встановивши йому іспитовий строк тривалістю один рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ратнівський районний суд притягнув до відповідальності волинянина, який, отримавши повістку, не з’явився у пункт збору.Про це йдеться в ухвалі Ратнівського районного суду від 5 травня, інформує ВСН. Як стало відомо з матеріалів справи, 28 січня 2023 року чоловіку особисто вручили повістку про призов на військову службу. Проте у пункт збору, куди мав прибути на 16:00 30 січня, він не з`явився.У суді чоловік свою винуватість визнав повністю, а в показаннях підтвердив обставини умисного ухилення від призову на військову службу. З його слів, він не прибув у пункт збору через те, що його батькові зробили операцію.У підсумку суд визнав обвинуваченого винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України, та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.Проте його звільнили від відбування покарання з випробуванням, встановивши йому іспитовий строк тривалістю один рік.

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