На Волині на колінах і з прапорами зустріли 27-річного Героя Станіслава Солов'я

На Волині на колінах і з прапорами зустріли 27-річного Героя Станіслава Солов'я
Камінь-Каширська громада зі сльозами на очах, з патріотичною символікою і на колінах зустріла свого Захисника - 27-річного Героя Станіслава Солов'я.

Вранці у вівторок, 9 травня, загиблий воїн востаннє повернувся додому, - повідомили у Камінь-Каширській громаді.

Прощальна панахида за Станіславом Солов'єм відбудеться у храмі Різдва Пресвятої Богородиці, о 14:00.

Поховають Героя на центральному кладовищі Каменя-Каширського.

Нагадаємо, життя бійця обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту України 5 травня 2023 року у Донецькій області.




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Теги: війна, Росія, Україна
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