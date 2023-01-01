На Волині на колінах і з прапорами зустріли 27-річного Героя Станіслава Солов'я

Станіслава Солов'я.



Вранці у вівторок, 9 травня, загиблий воїн востаннє повернувся додому, - повідомили у Камінь-Каширській громаді.



Прощальна панахида за Станіславом Солов'єм відбудеться у храмі Різдва Пресвятої Богородиці, о 14:00.



Поховають Героя на центральному кладовищі Каменя-Каширського.



Нагадаємо,









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