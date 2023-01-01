На Волині на колінах і з прапорами зустріли 27-річного Героя Станіслава Солов'я
Сьогодні, 13:35
Камінь-Каширська громада зі сльозами на очах, з патріотичною символікою і на колінах зустріла свого Захисника - 27-річного Героя Станіслава Солов'я.
Вранці у вівторок, 9 травня, загиблий воїн востаннє повернувся додому, - повідомили у Камінь-Каширській громаді.
Прощальна панахида за Станіславом Солов'єм відбудеться у храмі Різдва Пресвятої Богородиці, о 14:00.
Поховають Героя на центральному кладовищі Каменя-Каширського.
Нагадаємо, життя бійця обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту України 5 травня 2023 року у Донецькій області.
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Вранці у вівторок, 9 травня, загиблий воїн востаннє повернувся додому, - повідомили у Камінь-Каширській громаді.
Прощальна панахида за Станіславом Солов'єм відбудеться у храмі Різдва Пресвятої Богородиці, о 14:00.
Поховають Героя на центральному кладовищі Каменя-Каширського.
Нагадаємо, життя бійця обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту України 5 травня 2023 року у Донецькій області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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На Волині на колінах і з прапорами зустріли 27-річного Героя Станіслава Солов'я
Сьогодні, 13:35
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