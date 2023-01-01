У Луцьку стартував продаж марок, присвячених українським військовим





Про це Юрій Погуляйко.



На марках – бійці Нацгвардії, Держприкордонслужби та Нацполіції. До слова, невдовзі поштові випуски із зображеннями українських військових будуть доповнюватися новими серіями марок, які будуть присвячені Генеральному управлінню розвідки та Службі безпеки України.



"Сьогодні разом з головою облради Григорієм Недопадом, очільником Волинського прикордонного загону Сергієм Лозінським, командиром Луцької частини 1141 Національної гвардії України Володимиром Олійником та начальником головного управління Національної поліції у Волинській області Юрієм Крошко взяв участь в спецпогашенні нової марки. Дякую нашим захисникам, завдяки яким ми можемо зараз жити та працювати. Дякую кожному, хто допомагає ЗСУ та робить свій внесок в перемогу", - йдеться в повідомленні.



Номінал кожної марки – F (23 грн), вартість блоку – 69 грн.



Автор марок та конвертів – заслужений художник України Олександр Охапкін.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку стартував продаж марок, присвячених нашим військовим.Про це повідомив голова Волинської ОВАНа марках – бійці Нацгвардії, Держприкордонслужби та Нацполіції. До слова, невдовзі поштові випуски із зображеннями українських військових будуть доповнюватися новими серіями марок, які будуть присвячені Генеральному управлінню розвідки та Службі безпеки України."Сьогодні разом з головою облради, очільником Волинського прикордонного загону, командиром Луцької частини 1141 Національної гвардії Українита начальником головного управління Національної поліції у Волинській областівзяв участь в спецпогашенні нової марки. Дякую нашим захисникам, завдяки яким ми можемо зараз жити та працювати. Дякую кожному, хто допомагає ЗСУ та робить свій внесок в перемогу", - йдеться в повідомленні.Номінал кожної марки – F (23 грн), вартість блоку – 69 грн.Автор марок та конвертів – заслужений художник України

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