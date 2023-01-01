На Волині у працівника служби доріг за п’яну їзду на рік забрали права
Сьогодні, 13:30
У Ківерцях судили працівника служби місцевих доріг, який будучи п’яним за кермом, врізався в електроопору.
Про це стало відомо з постанови Ківерцівського районного суду, - пишуть Волинські новини.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 17 квітня після 23 години на перехресті вулиць Київська та Чапаєва. П’яний водій Mazda 5 Микола Г. не впорався з керуванням та врізався в електроопору.
Керманич, який працює у службі місцевих доріг у Волинській області, свою вину визнав та попросив суворо його не карати.
Однак за вчинення правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 130 та ст. 124 КУпАП, суд призначив йому стандартне покарання – 17 тисяч гривень штрафу та рік без водійського посвідчення.
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Про це стало відомо з постанови Ківерцівського районного суду, - пишуть Волинські новини.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 17 квітня після 23 години на перехресті вулиць Київська та Чапаєва. П’яний водій Mazda 5 Микола Г. не впорався з керуванням та врізався в електроопору.
Керманич, який працює у службі місцевих доріг у Волинській області, свою вину визнав та попросив суворо його не карати.
Однак за вчинення правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 130 та ст. 124 КУпАП, суд призначив йому стандартне покарання – 17 тисяч гривень штрафу та рік без водійського посвідчення.
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