На Волині у працівника служби доріг за п’яну їзду на рік забрали права





Про це стало відомо з постанови Ківерцівського районного суду, - пишуть



Дорожньо-транспортна пригода трапилася 17 квітня після 23 години на перехресті вулиць Київська та Чапаєва. П’яний водій Mazda 5 Микола Г. не впорався з керуванням та врізався в електроопору.



Керманич, який працює у службі місцевих доріг у Волинській області, свою вину визнав та попросив суворо його не карати.



Однак за вчинення правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 130 та ст. 124 КУпАП, суд призначив йому стандартне покарання – 17 тисяч гривень штрафу та рік без водійського посвідчення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ківерцях судили працівника служби місцевих доріг, який будучи п’яним за кермом, врізався в електроопору.Про це стало відомо з постанови Ківерцівського районного суду, - пишуть Волинські новини. Дорожньо-транспортна пригода трапилася 17 квітня після 23 години на перехресті вулиць Київська та Чапаєва. П’яний водій Mazda 5не впорався з керуванням та врізався в електроопору.Керманич, який працює у службі місцевих доріг у Волинській області, свою вину визнав та попросив суворо його не карати.Однак за вчинення правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 130 та ст. 124 КУпАП, суд призначив йому стандартне покарання – 17 тисяч гривень штрафу та рік без водійського посвідчення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію