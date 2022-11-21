Волинські сапери вирушили на Донеччину, аби замінити своїх колег
Сьогодні, 13:10
У вівторок, 9 травня, чергова група волинських піротехніків вирушила на Схід нашої держави.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України у Волинській області.
Сапери працюватимуть на територіях, де велися активні бойові дії й замінять у роботі своїх колег-волинян, які працюють на Донеччині з 1 березня.
«Колеги-рятувальники побажали їм безпечної праці, успішно виконати всі поставлені завдання, аби очистити нашу землю від вибухонебезпечних предметів у рамках гуманітарної місії», – йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України у Волинській області.
Сапери працюватимуть на територіях, де велися активні бойові дії й замінять у роботі своїх колег-волинян, які працюють на Донеччині з 1 березня.
«Колеги-рятувальники побажали їм безпечної праці, успішно виконати всі поставлені завдання, аби очистити нашу землю від вибухонебезпечних предметів у рамках гуманітарної місії», – йдеться у повідомленні.
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