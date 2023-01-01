Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 13–14 травня

Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка з нетерпінням чекає на глядачів та глядачок. Цього тижня артисти покажуть лише дві вистави, адже готуються на повну до нових!У рубриці «Театральний анонс» ми розповідаємо про цікаві заходи першими, тож не пропустіть:– це історія одного вдалого святкування та непокорі звичкам елітної родини, що псують життя покоління, яке підростає. Це приклад, як зробити крок назустріч змінам, прагнення до досягнень, спроба пошуку справжнього себе у навколишньому світі.Прем’єра веселої феєрії для дітей розпочнеться, у суботу,У неділю ввечері театр запрошує на мандрівку лабіринтами стосунків між чоловіком та жінкою. Заради того, аби дізнатись, скільки вартує насправді любов, варто прийти на запаморочливу, трагікомічну, тонку, еротичну мелодраматичну виставу14 травня, 18:00, камерна сцена театру.