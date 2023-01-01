Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 13–14 травня
Сьогодні, 13:00
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка з нетерпінням чекає на глядачів та глядачок. Цього тижня артисти покажуть лише дві вистави, адже готуються на повну до нових!
У рубриці «Театральний анонс» ми розповідаємо про цікаві заходи першими, тож не пропустіть:
«Казковий день Лілеї» – це історія одного вдалого святкування та непокорі звичкам елітної родини, що псують життя покоління, яке підростає. Це приклад, як зробити крок назустріч змінам, прагнення до досягнень, спроба пошуку справжнього себе у навколишньому світі.
Прем’єра веселої феєрії для дітей розпочнеться о 12:00, у суботу, 13 травня.
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У неділю ввечері театр запрошує на мандрівку лабіринтами стосунків між чоловіком та жінкою. Заради того, аби дізнатись, скільки вартує насправді любов, варто прийти на запаморочливу, трагікомічну, тонку, еротичну мелодраматичну виставу «Замовляю любов».
Коли і де: 14 травня, 18:00, камерна сцена театру.
Щодо квитків телефонуйте за номером:
0332725460 (каса),
0332725303 (адміністратор).
Або купуйте на сайті karabas.com.
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У рубриці «Театральний анонс» ми розповідаємо про цікаві заходи першими, тож не пропустіть:
«Казковий день Лілеї» – це історія одного вдалого святкування та непокорі звичкам елітної родини, що псують життя покоління, яке підростає. Це приклад, як зробити крок назустріч змінам, прагнення до досягнень, спроба пошуку справжнього себе у навколишньому світі.
Прем’єра веселої феєрії для дітей розпочнеться о 12:00, у суботу, 13 травня.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Волинський драмтеатр анонсував прем'єру «На полі крові»: про що вистава
У неділю ввечері театр запрошує на мандрівку лабіринтами стосунків між чоловіком та жінкою. Заради того, аби дізнатись, скільки вартує насправді любов, варто прийти на запаморочливу, трагікомічну, тонку, еротичну мелодраматичну виставу «Замовляю любов».
Коли і де: 14 травня, 18:00, камерна сцена театру.
Щодо квитків телефонуйте за номером:
0332725460 (каса),
0332725303 (адміністратор).
Або купуйте на сайті karabas.com.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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