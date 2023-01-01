Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 13–14 травня

Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 13–14 травня
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка з нетерпінням чекає на глядачів та глядачок. Цього тижня артисти покажуть лише дві вистави, адже готуються на повну до нових!

У рубриці «Театральний анонс» ми розповідаємо про цікаві заходи першими, тож не пропустіть:

«Казковий день Лілеї» – це історія одного вдалого святкування та непокорі звичкам елітної родини, що псують життя покоління, яке підростає. Це приклад, як зробити крок назустріч змінам, прагнення до досягнень, спроба пошуку справжнього себе у навколишньому світі.

Прем’єра веселої феєрії для дітей розпочнеться о 12:00, у суботу, 13 травня.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Волинський драмтеатр анонсував прем'єру «На полі крові»: про що вистава

У неділю ввечері театр запрошує на мандрівку лабіринтами стосунків між чоловіком та жінкою. Заради того, аби дізнатись, скільки вартує насправді любов, варто прийти на запаморочливу, трагікомічну, тонку, еротичну мелодраматичну виставу «Замовляю любов».

Коли і де: 14 травня, 18:00, камерна сцена театру.
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 13–14 травня

Щодо квитків телефонуйте за номером:

0332725460 (каса),
0332725303 (адміністратор).

Або купуйте на сайті karabas.com.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: «Театральний анонс», театр, вистави Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Квітка, як і людина, має душу». На Волині розпочався фестиваль тюльпанів. ФОТО
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку стартував продаж марок, присвячених українським військовим
Сьогодні, 13:25
Волинські сапери вирушили на Донеччину, аби замінити своїх колег
Сьогодні, 13:10
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 13–14 травня
Сьогодні, 13:00
На Волині медики повернули до життя чоловіка після зупинки серця
Сьогодні, 12:41
Судитимуть директорку Шацького національного парку та її спільників
Сьогодні, 12:30
Схожі новини
Волинський драмтеатр анонсував прем'єру «На полі крові»: про що вистава Волинський драмтеатр анонсував прем'єру «На полі крові»: про що вистава
Сьогодні, 11:50
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 5–7 травня Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 5–7 травня
02 травень, 13:00
Волинський драмтеатр запрошує на прем'єрні покази феєрії Волинський драмтеатр запрошує на прем'єрні покази феєрії
26 квітень, 12:00
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 27–30 квітня Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 27–30 квітня
25 квітень, 13:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На передовій загинув співробітник Офісу президента Олексій Титаренко
Сьогодні, 14:15
 0
На сайті Міноборони запрацював розділ для поранених військовослужбовців
Сьогодні, 14:00
 0
На Волині судили чоловіка, який отримав повістку і не прийшов у пункт збору
Сьогодні, 13:55
 0
На Волині на колінах і з прапорами зустріли 27-річного Героя Станіслава Солов'я
Сьогодні, 13:35
 0
На Волині у працівника служби доріг за п’яну їзду на рік забрали права
Сьогодні, 13:30
 0
Медіа
відео
1/8