На Волині медики повернули до життя чоловіка після зупинки серця
Сьогодні, 12:41
Волинські медики повернули до життя чоловіка після зупинки серця.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
5 травня 2023 року в центральну оперативну диспетчерську надійшов виклик до 67 річного пацієнта з болями в ділянці серця.
Фахівці бригади відділу медицини катастроф, прибувши на місце, констатували раптову зупинку кровообігу.
Зі слів оточуючих, чоловік втратив свідомість декілька хвилин тому і вони до приїзду бригади ЕМД проводили непрямий масаж серця.
Бригада ЕМД розпочала розширені реанімаційні заходи.
Через 14 хвилин у пацієнта вдалося відновити серцевий ритм, після чого доставлено на госпіталізацію до профільного закладу охорони здоров’я.
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Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
5 травня 2023 року в центральну оперативну диспетчерську надійшов виклик до 67 річного пацієнта з болями в ділянці серця.
Фахівці бригади відділу медицини катастроф, прибувши на місце, констатували раптову зупинку кровообігу.
Зі слів оточуючих, чоловік втратив свідомість декілька хвилин тому і вони до приїзду бригади ЕМД проводили непрямий масаж серця.
Бригада ЕМД розпочала розширені реанімаційні заходи.
Через 14 хвилин у пацієнта вдалося відновити серцевий ритм, після чого доставлено на госпіталізацію до профільного закладу охорони здоров’я.
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На Волині медики повернули до життя чоловіка після зупинки серця
Сьогодні, 12:41
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