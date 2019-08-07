На Волині медики повернули до життя чоловіка після зупинки серця





Про це



5 травня 2023 року в центральну оперативну диспетчерську надійшов виклик до 67 річного пацієнта з болями в ділянці серця.



Фахівці бригади відділу медицини катастроф, прибувши на місце, констатували раптову зупинку кровообігу.



Зі слів оточуючих, чоловік втратив свідомість декілька хвилин тому і вони до приїзду бригади ЕМД проводили непрямий масаж серця.



Бригада ЕМД розпочала розширені реанімаційні заходи.



Через 14 хвилин у пацієнта вдалося відновити серцевий ритм, після чого доставлено на госпіталізацію до профільного закладу охорони здоров’я.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські медики повернули до життя чоловіка після зупинки серця.Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.5 травня 2023 року в центральну оперативну диспетчерську надійшов виклик до 67 річного пацієнта з болями в ділянці серця.Фахівці бригади відділу медицини катастроф, прибувши на місце, констатували раптову зупинку кровообігу.Зі слів оточуючих, чоловік втратив свідомість декілька хвилин тому і вони до приїзду бригади ЕМД проводили непрямий масаж серця.Бригада ЕМД розпочала розширені реанімаційні заходи.Через 14 хвилин у пацієнта вдалося відновити серцевий ритм, після чого доставлено на госпіталізацію до профільного закладу охорони здоров’я.

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