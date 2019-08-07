На Волині медики повернули до життя чоловіка після зупинки серця

На Волині медики повернули до життя чоловіка після зупинки серця
Волинські медики повернули до життя чоловіка після зупинки серця.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

5 травня 2023 року в центральну оперативну диспетчерську надійшов виклик до 67 річного пацієнта з болями в ділянці серця.

Фахівці бригади відділу медицини катастроф, прибувши на місце, констатували раптову зупинку кровообігу.

Зі слів оточуючих, чоловік втратив свідомість декілька хвилин тому і вони до приїзду бригади ЕМД проводили непрямий масаж серця.

Бригада ЕМД розпочала розширені реанімаційні заходи.

Через 14 хвилин у пацієнта вдалося відновити серцевий ритм, після чого доставлено на госпіталізацію до профільного закладу охорони здоров’я.
На Волині медики повернули до життя чоловіка після зупинки серця
На Волині медики повернули до життя чоловіка після зупинки серця

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, медики, пацієнт, життя
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Квітка, як і людина, має душу». На Волині розпочався фестиваль тюльпанів. ФОТО
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині медики повернули до життя чоловіка після зупинки серця
Сьогодні, 12:41
Судитимуть директорку Шацького національного парку та її спільників
Сьогодні, 12:30
Водій з Волині отримав 3 роки тюрми за п'яну ДТП, в якій загинула велосипедистка
Сьогодні, 12:16
Інформація про введення у травні графіків відключення світла – фейк
Сьогодні, 12:00
Волинський драмтеатр анонсував прем'єру «На полі крові»: про що вистава
Сьогодні, 11:50
Схожі новини
На Волині медики повернули до життя 68-річну жінку після зупинки серця На Волині медики повернули до життя 68-річну жінку після зупинки серця
02 травень, 16:01
Дістали з води без свідомості: на Волині медики після утоплення врятували жінку Дістали з води без свідомості: на Волині медики після утоплення врятували жінку
20 лютий, 17:32
На Волині медики врятували життя пацієнту, якого тяжко поранили в шию На Волині медики врятували життя пацієнту, якого тяжко поранили в шию
07 серпень, 2019, 11:20
Медики «швидкої» відновили серцевий ритм 50-річному волинянину Медики «швидкої» відновили серцевий ритм 50-річному волинянину
22 березень, 11:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині медики повернули до життя чоловіка після зупинки серця
Сьогодні, 12:41
 0
Судитимуть директорку Шацького національного парку та її спільників
Сьогодні, 12:30
 0
Водій з Волині отримав 3 роки тюрми за п'яну ДТП, в якій загинула велосипедистка
Сьогодні, 12:16
 0
Інформація про введення у травні графіків відключення світла – фейк
Сьогодні, 12:00
 0
Волинський драмтеатр анонсував прем'єру «На полі крові»: про що вистава
Сьогодні, 11:50
 0
Медіа
відео
1/8