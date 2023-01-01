На війні загинув 27-річний Герой з Волині Станіслав Соловей

Станіслав Соловей.



Про це



Життя бійця обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту України 5 травня 2023 року у Донецькій області.



«Світла пам'ять, щира вдячність та безмежна шана Герою. У мить гіркого болю розділяємо горе тяжкої втрати разом з рідними», - йдеться у дописі.



Про прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого буде проінформовано пізніше.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Донеччині загинув 27-річний Герой з ВолиніПро це повідомили у Камінь-Каширській громаді.Життя бійця обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту України 5 травня 2023 року у Донецькій області.«Світла пам'ять, щира вдячність та безмежна шана Герою. У мить гіркого болю розділяємо горе тяжкої втрати разом з рідними», - йдеться у дописі.Про прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого буде проінформовано пізніше.

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