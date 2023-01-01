На війні загинув 27-річний Герой з Волині Станіслав Соловей
Сьогодні, 12:10
На Донеччині загинув 27-річний Герой з Волині Станіслав Соловей.
Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.
Життя бійця обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту України 5 травня 2023 року у Донецькій області.
«Світла пам'ять, щира вдячність та безмежна шана Герою. У мить гіркого болю розділяємо горе тяжкої втрати разом з рідними», - йдеться у дописі.
Про прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого буде проінформовано пізніше.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.
Життя бійця обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту України 5 травня 2023 року у Донецькій області.
«Світла пам'ять, щира вдячність та безмежна шана Герою. У мить гіркого болю розділяємо горе тяжкої втрати разом з рідними», - йдеться у дописі.
Про прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого буде проінформовано пізніше.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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