«Помаранчевий» рівень небезпеки: на Волині прогнозують нічні заморозки
Сьогодні, 11:50
Вночі 9 та 10 травня стовпчики термометрів на Волині опустяться до 5 градусів морозу у повітрі.
Про це розповіла Суспільному чергова синоптикиня Волинського гідрометеоцентру Надія Голя.
Синоптики оголосили "помаранчевий" рівень небезпеки.
Найхолодніше буде вночі, 9 травня. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 10-15 градусів тепла. Вітер 5-10 метрів за секунду, без опадів з мінливою хмарністю.
Нічні заморозки також триматимуть у повітрі 10 травня, з 11-го числа фіксуватиметься приморозок лише на ґрунті. Зі слів Надії Голі, до кінця тижня 13 травня потепління не слід очікувати.
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Про це розповіла Суспільному чергова синоптикиня Волинського гідрометеоцентру Надія Голя.
Синоптики оголосили "помаранчевий" рівень небезпеки.
Найхолодніше буде вночі, 9 травня. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 10-15 градусів тепла. Вітер 5-10 метрів за секунду, без опадів з мінливою хмарністю.
Нічні заморозки також триматимуть у повітрі 10 травня, з 11-го числа фіксуватиметься приморозок лише на ґрунті. Зі слів Надії Голі, до кінця тижня 13 травня потепління не слід очікувати.
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