«Помаранчевий» рівень небезпеки: на Волині прогнозують нічні заморозки





Про це розповіла Надія Голя.



Синоптики оголосили "помаранчевий" рівень небезпеки.



Найхолодніше буде вночі, 9 травня. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 10-15 градусів тепла. Вітер 5-10 метрів за секунду, без опадів з мінливою хмарністю.



Нічні заморозки також триматимуть у повітрі 10 травня, з 11-го числа фіксуватиметься приморозок лише на ґрунті. Зі слів Надії Голі, до кінця тижня 13 травня потепління не слід очікувати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вночі 9 та 10 травня стовпчики термометрів на Волині опустяться до 5 градусів морозу у повітрі.Про це розповіла Суспільному чергова синоптикиня Волинського гідрометеоцентруСиноптики оголосили "помаранчевий" рівень небезпеки.Найхолодніше буде вночі, 9 травня. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 10-15 градусів тепла. Вітер 5-10 метрів за секунду, без опадів з мінливою хмарністю.Нічні заморозки також триматимуть у повітрі 10 травня, з 11-го числа фіксуватиметься приморозок лише на ґрунті. Зі слів Надії Голі, до кінця тижня 13 травня потепління не слід очікувати.

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