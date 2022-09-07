«Помаранчевий» рівень небезпеки: на Волині прогнозують нічні заморозки

«Помаранчевий» рівень небезпеки: на Волині прогнозують нічні заморозки
Вночі 9 та 10 травня стовпчики термометрів на Волині опустяться до 5 градусів морозу у повітрі.

Про це розповіла Суспільному чергова синоптикиня Волинського гідрометеоцентру Надія Голя.

Синоптики оголосили "помаранчевий" рівень небезпеки.

Найхолодніше буде вночі, 9 травня. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 10-15 градусів тепла. Вітер 5-10 метрів за секунду, без опадів з мінливою хмарністю.

Нічні заморозки також триматимуть у повітрі 10 травня, з 11-го числа фіксуватиметься приморозок лише на ґрунті. Зі слів Надії Голі, до кінця тижня 13 травня потепління не слід очікувати.

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Теги: Волинь, заморозки
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