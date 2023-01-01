На Волині помер 92-річний колишній директор музичної школи

Олександр Дмитрович Касько.



Про це



Олександр Касько виховав не одне покоління музикантів, педагогів! Не зраджував своєму покликанню до останніх днів. Навчав дітей, музикував та писав музику.



"Вічна світла памʼять хорошій людині. Наші щирі співчуття викладачеві школи, синові Ігорю Олександровичу Каську та родині", – йдеться у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На 92-му році життя помер колишній директор Горохівської музичної школи та професійний педагогПро це повідомляють на сторінці школи у фейсбуці.Олександр Касько виховав не одне покоління музикантів, педагогів! Не зраджував своєму покликанню до останніх днів. Навчав дітей, музикував та писав музику."Вічна світла памʼять хорошій людині. Наші щирі співчуття викладачеві школи, синові Ігорю Олександровичу Каську та родині", – йдеться у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію