На Волині помер 92-річний колишній директор музичної школи

На Волині помер 92-річний колишній директор музичної школи
На 92-му році життя помер колишній директор Горохівської музичної школи та професійний педагог Олександр Дмитрович Касько.

Про це повідомляють на сторінці школи у фейсбуці.

Олександр Касько виховав не одне покоління музикантів, педагогів! Не зраджував своєму покликанню до останніх днів. Навчав дітей, музикував та писав музику.

"Вічна світла памʼять хорошій людині. Наші щирі співчуття викладачеві школи, синові Ігорю Олександровичу Каську та родині", – йдеться у дописі.

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Теги: Волинь, співчуття
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