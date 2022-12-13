Наймасованіша атака дронами: на Київ летіли 36 «шахедів», уламки пошкодили багатоповерхівку. ФОТО
Сьогодні, 12:00
Росія вночі, 8 травня, знову масовано атакувала дронами столицю.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Побував біля багатоповерхівки, куди вночі влучили уламки російського дрону. Минулої ночі варвари влаштували наймасовішу атаку дронами-камікадзе. Запустили майже 60 «шахедів». 36 із них летіли на столицю. Всі були збиті силами ППО. Однак уламки кількох дронів пошкодили деякі соціальні об’єкти та житловий багатоповерховий будинок у Святошинському районі", - йдеться в повідомленні.
Як зазначив Кличко, на щастя, обійшлося без жертв. Але поранені п’ятеро людей у двох районах міста. Троє з них - у багатоповерхівці. Двох постраждалих госпіталізували, одного з них прооперували. Лікарі кажуть, що загрози життю немає.
Міська влада надасть необхідну допомогу постраждалим та оперативно, після висновків спеціальної комісії, відновить пошкоджене житло.
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Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Побував біля багатоповерхівки, куди вночі влучили уламки російського дрону. Минулої ночі варвари влаштували наймасовішу атаку дронами-камікадзе. Запустили майже 60 «шахедів». 36 із них летіли на столицю. Всі були збиті силами ППО. Однак уламки кількох дронів пошкодили деякі соціальні об’єкти та житловий багатоповерховий будинок у Святошинському районі", - йдеться в повідомленні.
Як зазначив Кличко, на щастя, обійшлося без жертв. Але поранені п’ятеро людей у двох районах міста. Троє з них - у багатоповерхівці. Двох постраждалих госпіталізували, одного з них прооперували. Лікарі кажуть, що загрози життю немає.
Міська влада надасть необхідну допомогу постраждалим та оперативно, після висновків спеціальної комісії, відновить пошкоджене житло.
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