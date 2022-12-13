Наймасованіша атака дронами: на Київ летіли 36 «шахедів», уламки пошкодили багатоповерхівку. ФОТО





Про це Віталій Кличко.



"Побував біля багатоповерхівки, куди вночі влучили уламки російського дрону. Минулої ночі варвари влаштували наймасовішу атаку дронами-камікадзе. Запустили майже 60 «шахедів». 36 із них летіли на столицю. Всі були збиті силами ППО. Однак уламки кількох дронів пошкодили деякі соціальні об’єкти та житловий багатоповерховий будинок у Святошинському районі", - йдеться в повідомленні.



Як зазначив Кличко, на щастя, обійшлося без жертв. Але поранені п’ятеро людей у двох районах міста. Троє з них - у багатоповерхівці. Двох постраждалих госпіталізували, одного з них прооперували. Лікарі кажуть, що загрози життю немає.



Міська влада надасть необхідну допомогу постраждалим та оперативно, після висновків спеціальної комісії, відновить пошкоджене житло.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія вночі, 8 травня, знову масовано атакувала дронами столицю Про це повідомив мер Києва"Побував біля багатоповерхівки, куди вночі влучили уламки російського дрону. Минулої ночі варвари влаштували наймасовішу атаку дронами-камікадзе. Запустили майже 60 «шахедів». 36 із них летіли на столицю. Всі були збиті силами ППО. Однак уламки кількох дронів пошкодили деякі соціальні об’єкти та житловий багатоповерховий будинок у Святошинському районі", - йдеться в повідомленні.Як зазначив Кличко, на щастя, обійшлося без жертв. Але поранені п’ятеро людей у двох районах міста. Троє з них - у багатоповерхівці. Двох постраждалих госпіталізували, одного з них прооперували. Лікарі кажуть, що загрози життю немає.Міська влада надасть необхідну допомогу постраждалим та оперативно, після висновків спеціальної комісії, відновить пошкоджене житло.

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