Окупанти вночі атакували Київ дронами-камікадзе, є руйнування та постраждалі

Окупанти вночі атакували Київ дронами-камікадзе, є руйнування та постраждалі
Внаслідок нічної атаки безпілотників є руйнування у різних районах Києва. Уже відомо про п'ятьох постраждалих.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

У Шевченківському районі Києва, ймовірно, уламки збитого безпілотника впали на двоповерхову будівлю, пошкоджено газову трубу, полум'я збито, інформація про постраждалих уточнюється.

Унаслідок нічної атаки у Святошинському районі Києва п'ятеро людей отримали поранення. Там пошкоджений фасад житлового будинку та автівки.

У Солом'янському районі пошкоджений резервуар дизельного палива (без загорання) та вантажні і легкові авто на стоянці.

Загалом над Києвом збили 35 ворожих безпілотників.

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Теги: дрони, Київ, війна, Росія, Україна
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