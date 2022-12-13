Окупанти вночі атакували Київ дронами-камікадзе, є руйнування та постраждалі





Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.



У Шевченківському районі Києва, ймовірно, уламки збитого безпілотника впали на двоповерхову будівлю, пошкоджено газову трубу, полум'я збито, інформація про постраждалих уточнюється.



Унаслідок нічної атаки у Святошинському районі Києва п'ятеро людей отримали поранення. Там пошкоджений фасад житлового будинку та автівки.



У Солом'янському районі пошкоджений резервуар дизельного палива (без загорання) та вантажні і легкові авто на стоянці.



Загалом

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок нічної атаки безпілотників є руйнування у різних районах Києва. Уже відомо про п'ятьох постраждалих.Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.У Шевченківському районі Києва, ймовірно, уламки збитого безпілотника впали на двоповерхову будівлю, пошкоджено газову трубу, полум'я збито, інформація про постраждалих уточнюється.Унаслідок нічної атаки у Святошинському районі Києва п'ятеро людей отримали поранення. Там пошкоджений фасад житлового будинку та автівки.У Солом'янському районі пошкоджений резервуар дизельного палива (без загорання) та вантажні і легкові авто на стоянці.Загалом над Києвом збили 35 ворожих безпілотників.

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