«Росіяни люблять історичні дати»: у Міноборони розповіли, чи буде загострення на 9 травня

«Росіяни люблять історичні дати»: у Міноборони розповіли, чи буде загострення на 9 травня
Неможливо на 100% стверджувати або спростовувати загострення на 9 травня.

Про це зазначила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.

«Ймовірність загострення буде завжди, незалежно від дати, поки триватиме війна. Те що росіяни люблять дати та історичні паралелі — так.Але вже було чимало історичних та святкових дат, до яких вони «не загострились». Тому, загострення може бути, може не бути», — написала Ганна Маляр і закликала бути готовими до підступності ворога.

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Теги: 9 травня, війна, Росія, Україна
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