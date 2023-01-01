«Росіяни люблять історичні дати»: у Міноборони розповіли, чи буде загострення на 9 травня





Про це Ганна Маляр.



«Ймовірність загострення буде завжди, незалежно від дати, поки триватиме війна. Те що росіяни люблять дати та історичні паралелі — так.Але вже було чимало історичних та святкових дат, до яких вони «не загострились». Тому, загострення може бути, може не бути», — написала Ганна Маляр і закликала бути готовими до підступності ворога.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Неможливо на 100% стверджувати або спростовувати загострення на 9 травня.Про це зазначила заступниця Міністра оборони України«Ймовірність загострення буде завжди, незалежно від дати, поки триватиме війна. Те що росіяни люблять дати та історичні паралелі — так.Але вже було чимало історичних та святкових дат, до яких вони «не загострились». Тому, загострення може бути, може не бути», — написала Ганна Маляр і закликала бути готовими до підступності ворога.

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