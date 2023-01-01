У Луцьку 19-річна дівчина на Mitsubishi збила чоловіка. ФОТО

У Луцьку 19-річна дівчина на Mitsubishi збила чоловіка. ФОТО
У Луцьку внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждав 47-річний чоловік, який переходив дорогу у невстановленому місці.

Про це повідомив сектор комунікації поліції Волинської області.

ДТП трапилася ввечері у неділю, 7 травня, на вулиці Кравчука у Луцьку: легковик Mitsubishi Space Star збив чоловіка, який переходив дорогу у невстановленому місці.

Внаслідок автопригоди 47-річний лучанин отримав травми. Його госпіталізували у відділення реанімації.

За кермом автомобіля перебувала 19-річна жителька Луцька.

За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.

У Луцьку 19-річна дівчина на Mitsubishi збила чоловіка. ФОТО


У Луцьку 19-річна дівчина на Mitsubishi збила чоловіка. ФОТО

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Теги: ДТП, Луцьк
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