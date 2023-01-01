У Луцьку 19-річна дівчина на Mitsubishi збила чоловіка. ФОТО





Про це



ДТП трапилася ввечері у неділю, 7 травня, на вулиці Кравчука у Луцьку: легковик Mitsubishi Space Star збив чоловіка, який переходив дорогу у невстановленому місці.



Внаслідок автопригоди 47-річний лучанин отримав травми. Його госпіталізували у відділення реанімації.



За кермом автомобіля перебувала 19-річна жителька Луцька.



За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Слідство триває.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждав 47-річний чоловік, який переходив дорогу у невстановленому місці.Про це повідомив сектор комунікації поліції Волинської області.ДТП трапилася ввечері у неділю, 7 травня, на вулиці Кравчука у Луцьку: легковик Mitsubishi Space Star збив чоловіка, який переходив дорогу у невстановленому місці.Внаслідок автопригоди 47-річний лучанин отримав травми. Його госпіталізували у відділення реанімації.За кермом автомобіля перебувала 19-річна жителька Луцька.За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Слідство триває.

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