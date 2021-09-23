Лучанин побив до смерті 56-річного чоловіка
Сьогодні, 10:41
Поліція затримала 32-річного жителя Луцька за підозрою у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 7 травня, в коридорі будинку по вулиці Наливайка у Луцьку громадяни виявили труп 56-річного місцевого жителя. На його тілі були видимі тілесні ушкодження.
Поліцейські оперативно встановили, під час розпиття спиртних напоїв його побив 32-річний житель обласного центру. Від отриманих травм постраждалий помер.
Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Мова йде про умисне тяжке тілесне ушкодження.
Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 7 травня, в коридорі будинку по вулиці Наливайка у Луцьку громадяни виявили труп 56-річного місцевого жителя. На його тілі були видимі тілесні ушкодження.
Поліцейські оперативно встановили, під час розпиття спиртних напоїв його побив 32-річний житель обласного центру. Від отриманих травм постраждалий помер.
Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Мова йде про умисне тяжке тілесне ушкодження.
Слідство триває.
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