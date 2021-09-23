Лучанин побив до смерті 56-річного чоловіка

Лучанин побив до смерті 56-річного чоловіка
Поліція затримала 32-річного жителя Луцька за підозрою у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 7 травня, в коридорі будинку по вулиці Наливайка у Луцьку громадяни виявили труп 56-річного місцевого жителя. На його тілі були видимі тілесні ушкодження.

Поліцейські оперативно встановили, під час розпиття спиртних напоїв його побив 32-річний житель обласного центру. Від отриманих травм постраждалий помер.

Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Мова йде про умисне тяжке тілесне ушкодження.

Слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Лучанин, побиття, смерть, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Квітка, як і людина, має душу». На Волині розпочався фестиваль тюльпанів. ФОТО
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як у селищі на Волині працює центр спортивної медицини з Бахмута. ФОТО
Сьогодні, 10:55
Лучанин побив до смерті 56-річного чоловіка
Сьогодні, 10:41
У Луцьку прощатимуться із 47-річним Героєм Ігорем Шевчуком
Сьогодні, 10:35
Читати оперативні новини в Telegram
Сьогодні, 10:30
У Луцьку 19-річна дівчина на Mitsubishi збила чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 10:26
Схожі новини
Заарештували чоловіка, який на Ковельщині жорстоко побив рідну матір до смерті Заарештували чоловіка, який на Ковельщині жорстоко побив рідну матір до смерті
23 вересень, 2021, 16:30
У Львові син до смерті побив власну матір У Львові син до смерті побив власну матір
21 липень, 2021, 19:43
У Києві арештували водія, підозрюваного у смертельному побитті пішохода У Києві арештували водія, підозрюваного у смертельному побитті пішохода
21 лютий, 2021, 06:15
Лучанину, який вбив двох цуценят, повідомили про підозру Лучанину, який вбив двох цуценят, повідомили про підозру
20 червень, 2019, 14:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як у селищі на Волині працює центр спортивної медицини з Бахмута. ФОТО
Сьогодні, 10:55
 0
Лучанин побив до смерті 56-річного чоловіка
Сьогодні, 10:41
 0
У Луцьку прощатимуться із 47-річним Героєм Ігорем Шевчуком
Сьогодні, 10:35
 0
Читати оперативні новини в Telegram
Сьогодні, 10:30
 0
У Луцьку 19-річна дівчина на Mitsubishi збила чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 10:26
 0
Медіа
відео
1/8