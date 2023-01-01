Як у селищі на Волині працює центр спортивної медицини з Бахмута. ФОТО





На Волинь заклад евакуювався у квітні 2022 року. Це був другий переїзд, -



Центр спортивної медицини був заснований у Донецьку в 1952 році. Через збройну агресію РФ заклад у 2014 році перевезли до Бахмута, – сказав директор закладу Антон Діденко. Згодом там реконструювали приміщення колишньої залізничної лікарні, в якому облаштувалися в червні 2021-го.







Через пів року після цього, у квітні 2022 року, заклад вимушено евакуювався на Волинь і почав повноцінно тут працювати з червня. Колись сучасна велика будівля Донецького регіонального центру спортивної медицини зараз повністю зруйнована внаслідок російсько-української війни.



Зі слів директора "Донецького регіонального центру спортивної медицини", селище Любешів обрали для переїзду не випадково.



"Тут гарна спортивна база, дуже розвинутий спорт. Ми перевезли і вивели все медичне обладнання, оргтехніку, медичні меблі. В принципі, що можливо було, те перевезли", – каже Антон Діденко.



Переїхала на Волинь без вагань за підприємством медсестра з фізіотерапії Ольга Рубайко. Жінка розповіла, що народилася і жила в місті Часів Яр неподалік Бахмута. Говорить: у Любешеві може спокійно працювати і допомагати людям.







"Там дуже важко, страшно. Дуже багато в нас було роботи. Ми обслуговували і цивільних, і спортсменів, були і військовослужбовці. Тому що на той час не було таких бойових дій, але ж були і поранені. Дай Боже, щоб ніхто не бачив того, що бачила я і бачили мої колеги", – сказала медсестра.



Зараз у центрі спортивної медицини в Любешеві працює 12 лікарів і медсестер. Працівники живуть в гуртожитку місцевої школи. У Бахмуті, зі слів директора, колектив налічував пів сотні працівників.



Фельдшер Максим Шибкой розповів, що переїзд дався важко, проте на Волині колектив прийняли добре.



"Все гарно. Дали нам можливість працювати. Ходять від дітей 10-12 років і більш похилого віку жінки і чоловіки ходять. І молоді люди, і спортсмени", – говорить працівник.



Приїхала на Волинь із Донецької області 15-тирічна Дарія Дубинець, котра зараз посилено тренується до чемпіонату України з легкої атлетики. "Ми дуже раді, що все збереглося, що все сюди вивезли, що ми можемо займатися", – сказала спортсменка.







Проживає зараз в Любешеві і готується до чемпіонату України та чемпіонату Європи спортсмен із Донецька Руслан Номов.



"Займаюся легкою атлетикою вже більше п'яти років. Зараз тут проходимо тренувальний збір в місті Любешов. Тут вже четвертий раз. Тут подобається, дуже класне місто. Можна бігати – стадіон є, парк", – розповів спортсмен.



Звертаються за потреби до лікарів закладу і жителі місцевої громади. 57-річна Ніна Сінчук приїжджає на процедури вже вдев'яте. Каже: зручно, бо близько від дому.



"Була в лікарні, артрит сказали. Я вже два роки лікуюся. Мені сюди порадили, сказали, що є такий центр, а я в Луцьку була раніше. Що в Луцьк їхати – три години в одну сторону, три в другу", – зазначила волинянка.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Понад рік у селищі Любешів Камінь-Каширського району працює "Донецький регіональний центр спортивної медицини". У закладі проводять діагностику, лікування та реабілітацію спортсменів, оздоровлюють місцевих жителів і безплатно відновлюють бійців.На Волинь заклад евакуювався у квітні 2022 року. Це був другий переїзд, - пише Суспільне.Центр спортивної медицини був заснований у Донецьку в 1952 році. Через збройну агресію РФ заклад у 2014 році перевезли до Бахмута, – сказав директор закладуЗгодом там реконструювали приміщення колишньої залізничної лікарні, в якому облаштувалися в червні 2021-го.Через пів року після цього, у квітні 2022 року, заклад вимушено евакуювався на Волинь і почав повноцінно тут працювати з червня. Колись сучасна велика будівля Донецького регіонального центру спортивної медицини зараз повністю зруйнована внаслідок російсько-української війни.Зі слів директора "Донецького регіонального центру спортивної медицини", селище Любешів обрали для переїзду не випадково."Тут гарна спортивна база, дуже розвинутий спорт. Ми перевезли і вивели все медичне обладнання, оргтехніку, медичні меблі. В принципі, що можливо було, те перевезли", – каже Антон Діденко.Переїхала на Волинь без вагань за підприємством медсестра з фізіотерапії. Жінка розповіла, що народилася і жила в місті Часів Яр неподалік Бахмута. Говорить: у Любешеві може спокійно працювати і допомагати людям."Там дуже важко, страшно. Дуже багато в нас було роботи. Ми обслуговували і цивільних, і спортсменів, були і військовослужбовці. Тому що на той час не було таких бойових дій, але ж були і поранені. Дай Боже, щоб ніхто не бачив того, що бачила я і бачили мої колеги", – сказала медсестра.Зараз у центрі спортивної медицини в Любешеві працює 12 лікарів і медсестер. Працівники живуть в гуртожитку місцевої школи. У Бахмуті, зі слів директора, колектив налічував пів сотні працівників.Фельдшеррозповів, що переїзд дався важко, проте на Волині колектив прийняли добре."Все гарно. Дали нам можливість працювати. Ходять від дітей 10-12 років і більш похилого віку жінки і чоловіки ходять. І молоді люди, і спортсмени", – говорить працівник.Приїхала на Волинь із Донецької області 15-тирічна, котра зараз посилено тренується до чемпіонату України з легкої атлетики. "Ми дуже раді, що все збереглося, що все сюди вивезли, що ми можемо займатися", – сказала спортсменка.Проживає зараз в Любешеві і готується до чемпіонату України та чемпіонату Європи спортсмен із Донецька"Займаюся легкою атлетикою вже більше п'яти років. Зараз тут проходимо тренувальний збір в місті Любешов. Тут вже четвертий раз. Тут подобається, дуже класне місто. Можна бігати – стадіон є, парк", – розповів спортсмен.Звертаються за потреби до лікарів закладу і жителі місцевої громади. 57-річнаприїжджає на процедури вже вдев'яте. Каже: зручно, бо близько від дому."Була в лікарні, артрит сказали. Я вже два роки лікуюся. Мені сюди порадили, сказали, що є такий центр, а я в Луцьку була раніше. Що в Луцьк їхати – три години в одну сторону, три в другу", – зазначила волинянка.

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