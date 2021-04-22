У Луцьку під час пожежі загинув 61-річний чоловік. ФОТО
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На місці пожежі в Луцьку виявили тіло людини.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
7 травня о 23:09 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в господарській будівлі у Луцьку на вулиці Гнідавській. Для гасіння пожежі прибули рятувальники 1-ї та 25-ї Державних пожежно-рятувальних частин, подали на гасіння вогню два водяних стволи і о 23:50 ліквідували горіння. Вогнем знищено покрівля, перекриття, речі домашнього вжитку.
На місці пожежі виявлено тіло громадянина 1962 року народження.
Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем загиблого.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
7 травня о 23:09 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в господарській будівлі у Луцьку на вулиці Гнідавській. Для гасіння пожежі прибули рятувальники 1-ї та 25-ї Державних пожежно-рятувальних частин, подали на гасіння вогню два водяних стволи і о 23:50 ліквідували горіння. Вогнем знищено покрівля, перекриття, речі домашнього вжитку.
На місці пожежі виявлено тіло громадянина 1962 року народження.
Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем загиблого.
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