Україна 9 травня відзначатиме День Європи

Володимир Зеленський підписав указ, який запроваджує в Україні святкування Дня Європи 9 травня. Також він подав до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує зробити 8 травня Днем памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.



Про це він сказав під час



"Ми повертаємо нашій державі чесну історію без ідеологічних домішок. Саме 8 травня більшість народів світу згадує велич перемоги над нацизмом. Саме 8 травня світ вшановує памʼять усіх, чиї життя забрала та війна. Саме 8 травня набрав чинності Акт про беззастережну капітуляцію вермахту. Сьогодні я подав до Верховної Ради України законопроект, яким пропонується встановити 8 травня Днем памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років", - сказав Зеленський.



Він додав, що зараз єдність у Європі наближає нас до відзначення першого дня нашого миру.



«І правильно буде разом із усією вільною Європою відзначати День Європи. Сьогодні я підписав відповідний указ, і щороку відзавтра, 9 травня, ми будемо вшановувати нашу історичну єдність — єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть рашизм. Єдність, яка наближає мир», — зазначив глава держави.



"Усвідомлюючи європейську ідентичність Українського народу, з метою зміцнення єдності народів Європи, забезпечення миру, безпеки й стабільності на Європейському континенті, засвідчуючи відданість ідеалам та цінностям демократії, підтримуючи ініціативи молодіжних та інших громадських об’єднань, постановляю установити в Україні День Європи, який відзначати щороку 9 травня спільно з державами Європейського Союзу", - йдеться в документі.



Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентпідписав указ, який запроваджує в Україні святкування Дня Європи 9 травня. Також він подав до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує зробити 8 травня Днем памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.Про це він сказав під час відеозвернення "Ми повертаємо нашій державі чесну історію без ідеологічних домішок. Саме 8 травня більшість народів світу згадує велич перемоги над нацизмом. Саме 8 травня світ вшановує памʼять усіх, чиї життя забрала та війна. Саме 8 травня набрав чинності Акт про беззастережну капітуляцію вермахту. Сьогодні я подав до Верховної Ради України законопроект, яким пропонується встановити 8 травня Днем памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років", - сказав Зеленський.Він додав, що зараз єдність у Європі наближає нас до відзначення першого дня нашого миру.«І правильно буде разом із усією вільною Європою відзначати День Європи. Сьогодні я підписав відповідний указ, і щороку відзавтра, 9 травня, ми будемо вшановувати нашу історичну єдність — єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть рашизм. Єдність, яка наближає мир», — зазначив глава держави."Усвідомлюючи європейську ідентичність Українського народу, з метою зміцнення єдності народів Європи, забезпечення миру, безпеки й стабільності на Європейському континенті, засвідчуючи відданість ідеалам та цінностям демократії, підтримуючи ініціативи молодіжних та інших громадських об’єднань, постановляю установити в Україні День Європи, який відзначати щороку 9 травня спільно з державами Європейського Союзу", - йдеться в документі.Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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