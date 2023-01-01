Україна 9 травня відзначатиме День Європи

Україна 9 травня відзначатиме День Європи
Президент Володимир Зеленський підписав указ, який запроваджує в Україні святкування Дня Європи 9 травня. Також він подав до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує зробити 8 травня Днем памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Про це він сказав під час відеозвернення.

"Ми повертаємо нашій державі чесну історію без ідеологічних домішок. Саме 8 травня більшість народів світу згадує велич перемоги над нацизмом. Саме 8 травня світ вшановує памʼять усіх, чиї життя забрала та війна. Саме 8 травня набрав чинності Акт про беззастережну капітуляцію вермахту. Сьогодні я подав до Верховної Ради України законопроект, яким пропонується встановити 8 травня Днем памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років", - сказав Зеленський.

Він додав, що зараз єдність у Європі наближає нас до відзначення першого дня нашого миру.

«І правильно буде разом із усією вільною Європою відзначати День Європи. Сьогодні я підписав відповідний указ, і щороку відзавтра, 9 травня, ми будемо вшановувати нашу історичну єдність — єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть рашизм. Єдність, яка наближає мир», — зазначив глава держави.

"Усвідомлюючи європейську ідентичність Українського народу, з метою зміцнення єдності народів Європи, забезпечення миру, безпеки й стабільності на Європейському континенті, засвідчуючи відданість ідеалам та цінностям демократії, підтримуючи ініціативи молодіжних та інших громадських об’єднань, постановляю установити в Україні День Європи, який відзначати щороку 9 травня спільно з державами Європейського Союзу", - йдеться в документі.

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.




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Теги: Україна, День Європи
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