У Луцьку прощатимуться із 47-річним Героєм Ігорем Шевчуком
Сьогодні, 10:35
У Луцьку завтра, 9 травня, відбудеться прощання з 47-річним Героєм Ігорем Шевчуком.
Про це повідомили у міській раді.
Лучанин був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 3 травня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Миколаївка Бахмутського району Донецької області.
«Відспівування Героя відбудеться 9 травня у Кафедральному соборі Святої Трійці об 11 годині», - додали у міській раді.
Поховають Ігоря Шевчука на міському кладовищі у селі Гаразджа.
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Про це повідомили у міській раді.
Лучанин був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 3 травня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Миколаївка Бахмутського району Донецької області.
«Відспівування Героя відбудеться 9 травня у Кафедральному соборі Святої Трійці об 11 годині», - додали у міській раді.
Поховають Ігоря Шевчука на міському кладовищі у селі Гаразджа.
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