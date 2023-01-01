У Луцьку прощатимуться із 47-річним Героєм Ігорем Шевчуком

У Луцьку прощатимуться із 47-річним Героєм Ігорем Шевчуком
У Луцьку завтра, 9 травня, відбудеться прощання з 47-річним Героєм Ігорем Шевчуком.

Про це повідомили у міській раді.

Лучанин був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 3 травня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Миколаївка Бахмутського району Донецької області.

«Відспівування Героя відбудеться 9 травня у Кафедральному соборі Святої Трійці об 11 годині», - додали у міській раді.

Поховають Ігоря Шевчука на міському кладовищі у селі Гаразджа.


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Теги: війна, Росія, Україна
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