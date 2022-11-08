Міськрада на Волині виставила на аукціон трактор за понад три тисячі гривень. ФОТО





Про це йдеться на сайті prozorro.sale, - пишуть



Пропозиції від учасників приймають до 11-го травня. Аукціон стартує 12-го травня.



Рішення про продаж трактора було прийнято 18-го квітня виконавчим комітетом Устилузької міськради.



Початкова ціна продажу транспортного засобу – 3640 гривень.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Устилузька міська рада має намір продати трактор Т-40 М 1985-го року випуску. Вона виставила транспортний засіб на аукціон.Про це йдеться на сайті prozorro.sale, - пишуть Волинські новини. Пропозиції від учасників приймають до 11-го травня. Аукціон стартує 12-го травня.Рішення про продаж трактора було прийнято 18-го квітня виконавчим комітетом Устилузької міськради.Початкова ціна продажу транспортного засобу – 3640 гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію