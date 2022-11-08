Міськрада на Волині виставила на аукціон трактор за понад три тисячі гривень. ФОТО

Міськрада на Волині виставила на аукціон трактор за понад три тисячі гривень. ФОТО
Устилузька міська рада має намір продати трактор Т-40 М 1985-го року випуску. Вона виставила транспортний засіб на аукціон.

Про це йдеться на сайті prozorro.sale, - пишуть Волинські новини.

Пропозиції від учасників приймають до 11-го травня. Аукціон стартує 12-го травня.

Рішення про продаж трактора було прийнято 18-го квітня виконавчим комітетом Устилузької міськради.

Початкова ціна продажу транспортного засобу – 3640 гривень.

Міськрада на Волині виставила на аукціон трактор за понад три тисячі гривень. ФОТО


Міськрада на Волині виставила на аукціон трактор за понад три тисячі гривень. ФОТО

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Теги: аукціон, трактор, Волинь
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