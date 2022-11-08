Міськрада на Волині виставила на аукціон трактор за понад три тисячі гривень. ФОТО
Сьогодні, 10:10
Устилузька міська рада має намір продати трактор Т-40 М 1985-го року випуску. Вона виставила транспортний засіб на аукціон.
Про це йдеться на сайті prozorro.sale, - пишуть Волинські новини.
Пропозиції від учасників приймають до 11-го травня. Аукціон стартує 12-го травня.
Рішення про продаж трактора було прийнято 18-го квітня виконавчим комітетом Устилузької міськради.
Початкова ціна продажу транспортного засобу – 3640 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться на сайті prozorro.sale, - пишуть Волинські новини.
Пропозиції від учасників приймають до 11-го травня. Аукціон стартує 12-го травня.
Рішення про продаж трактора було прийнято 18-го квітня виконавчим комітетом Устилузької міськради.
Початкова ціна продажу транспортного засобу – 3640 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Читати оперативні новини в Telegram
Сьогодні, 10:30
У Луцьку 19-річна дівчина на Mitsubishi збила чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 10:26
Міськрада на Волині виставила на аукціон трактор за понад три тисячі гривень. ФОТО
Сьогодні, 10:10
«Росіяни люблять історичні дати»: у Міноборони розповіли, чи буде загострення на 9 травня
Сьогодні, 09:50
Медіа