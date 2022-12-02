Біля Бахмута загинув лучанин Ігор Шевчук

Ігор Шевчук.



Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.



Лучанин Шевчук Ігор Володимирович, 14.04.1976 року народження був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до списків особового складу військової частини на посаду командира стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти стрілецького батальйону.



Солдат Шевчук Ігор Володимирович загинув 03.05.2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Миколаївка Бахмутського району Донецької області захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцька громада має ще одну втрату в російсько-українській війні. Поблизу Бахмута загинувПро це повідомив Луцький міський головаЛучанин, 14.04.1976 року народження був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до списків особового складу військової частини на посаду командира стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти стрілецького батальйону.Солдат Шевчук Ігор Володимирович загинув 03.05.2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Миколаївка Бахмутського району Донецької області захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

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