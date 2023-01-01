Про сакуру і кінець пандемії: добрі новини від ВолиньPost за 5 травня
Сьогодні, 23:19
Публікувати підбірку добрих новин на завершення кожного дня – це вже добра традиція, що стартувала ще 23 лютого 2022 року, за день до повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Світло завжди перемагає темряву, а добро завжди перемагає зло.
Сьогодні, 5 травня, ми писали про таке:
Для воїнів, які перебувають на лікуванні та реабілітації у Володимирі, показали виставу у медзакладі
Посмішка і гарний настрій допомагають одужати, переконані у Володимирському територіальному медичному об’єднанні.
Тому влаштували для військових, які перебувають тут на лікуванні та реабілітації, виставу, повідомляють на сторінці медзакладу у фейсбуці.
Виставу «Селфі зі склерозом» поставили актори театру «Різнобарвʼя».
«Дякуємо акторам, що допомогли підняти настрій нашим пацієнтам! Зараз, як ніколи, дуже важлива підтримка для наших військових», – йдеться у повідомленні медиків.
ЗСУ за добу ліквідували 620 окупантів та 16 артилерійських систем
Традиційна добра статистика!
Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила в Україні вже 193 210 солдатів.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.05.23 орієнтовно склали:
−особового складу − близько 193 210 (+620) осіб ліквідовано,
−танків − 3 710 (+3) од,
−бойових броньованих машин − 7 224 (+8) од,
−артилерійських систем − 2 978 (+16) од,
−РСЗВ − 550 (+3) од,
−засобів ППО − 304 (+0) од,
−літаків − 308 (+0) од,
−гелікоптерів − 294 (+0) од,
−БПЛА оперативно-тактичного рівня − 2 540 (+17) од,
−крилатих ракет − 947 (+0) од,
−кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
−автомобільної техніки та автоцистерн − 5 916 (+30) од,
−спеціальної техніки − 373 (+3) од.
Де лучанам помилуватися сакурами та зробити неймовірні фото. ЛОКАЦІЇ
Сакура – чудесне дерево, яке зацвітає пишним багатопелюстковим цвітом ніжного рожевого кольору. Воно так і змушує зупинитися на хвилинку, помилуватися цією красою та зробити декілька фото.
Лучанам для цього тепер не потрібно їхати, для прикладу, до Ужгорода, який славиться своїми алеями сакур. Насолодитися сакуровими локаціями можна й у Луцьку. Головне, не зволікати, адже японські вишні уже цвітуть і ці вихідні можна провести цікаво та з користю.
Інформаційне агентство ВолиньPost ділиться переліком красивих місць, аби наші читачі зробили собі найкращі фото. Щоб побачити локації, варто натиснути на посилання вище.
Данія та Німеччина передадуть Україні 80 танків Leopard 1
Данія спільно з Німеччиною передадуть Україні 80 танків Leopard 1. Вони будуть готові до використання у червні.
Про це заявив виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.
Глава Міноборони Данії 5 травня прибув до Німеччини з робочим візитом. Разом з німецьким колегою Борисом Пісторіусом він перевірив, як проходяться навчання ЗСУ на танках.
"Те, що ми постачаємо 80 танків Leopard 1 - це дуже значна кількість", - сказав міністр.
За його словами, танки Leopard 1 будуть готові до введення в експлуатацію в Україні вже 1 червня. Підготовка українських танкістів триватиме близько місяця.
Міністр оборони Данії зазначив, що вказані танки Leopard 1 були виведені з експлуатації у 2005 році. Вони перебували на зберіганні.
"Вони (танки, - ред.) мають дуже гарну здатність до стрільби та хорошу можливість орієнтуватися на місцевості", - додав Поульсен.
У місті на Волині відкрили пункт для надання допомоги населенню
На базі Камінь-Каширського районного управління ГУ ДСНС України у Волинській області функціонує спеціально обладнаний та оснащений технічними засобами пункт, призначений для спрямування сил і засобів у випадку надзвичайних ситуацій.
«Це – своєрідна станція, розгорнута для надання допомоги населенню, яка має подвійне призначення, адже може використовуватися як місце обігріву», – йдеться у повідомленні рятувальників.
Головний надзвичайник району Віталій Деркач зауважив, що це дозволить оперативно реагувати на всі можливі критичні виклики. Сьогодні, 5 травня 2023 року, відбулося відкриття пункту управління.
ВООЗ оголосила про закінчення пандемії COVID-19
Всесвітня організація з охорони здоров'я (ВООЗ) 4 травня оголосила про закінчення пандемії COVID-19.
Про це сказав голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус.
За його словами, 4 травня Комітет з надзвичайних ситуацій зібрався уп'ятнадцяте і рекомендував оголосити про припинення надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров’я, що має міжнародне значення.
"Я прийняв цю пораду. Тому, з великою надією я оголошую COVID-19 як глобальну надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров’я", — сказав він.
Водночас голова ВООЗ зазначив, що це не означає, що коронавірус більше не становить глобальної загрози здоров’ю.
"Минулого тижня COVID-19 забирав життя кожні три хвилини – і це лише ті смерті, про які ми знаємо", — сказав Гебреєсус.
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Світло завжди перемагає темряву, а добро завжди перемагає зло.
Сьогодні, 5 травня, ми писали про таке:
Для воїнів, які перебувають на лікуванні та реабілітації у Володимирі, показали виставу у медзакладі
Посмішка і гарний настрій допомагають одужати, переконані у Володимирському територіальному медичному об’єднанні.
Тому влаштували для військових, які перебувають тут на лікуванні та реабілітації, виставу, повідомляють на сторінці медзакладу у фейсбуці.
Виставу «Селфі зі склерозом» поставили актори театру «Різнобарвʼя».
«Дякуємо акторам, що допомогли підняти настрій нашим пацієнтам! Зараз, як ніколи, дуже важлива підтримка для наших військових», – йдеться у повідомленні медиків.
ЗСУ за добу ліквідували 620 окупантів та 16 артилерійських систем
Традиційна добра статистика!
Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила в Україні вже 193 210 солдатів.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.05.23 орієнтовно склали:
−особового складу − близько 193 210 (+620) осіб ліквідовано,
−танків − 3 710 (+3) од,
−бойових броньованих машин − 7 224 (+8) од,
−артилерійських систем − 2 978 (+16) од,
−РСЗВ − 550 (+3) од,
−засобів ППО − 304 (+0) од,
−літаків − 308 (+0) од,
−гелікоптерів − 294 (+0) од,
−БПЛА оперативно-тактичного рівня − 2 540 (+17) од,
−крилатих ракет − 947 (+0) од,
−кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
−автомобільної техніки та автоцистерн − 5 916 (+30) од,
−спеціальної техніки − 373 (+3) од.
Де лучанам помилуватися сакурами та зробити неймовірні фото. ЛОКАЦІЇ
Сакура – чудесне дерево, яке зацвітає пишним багатопелюстковим цвітом ніжного рожевого кольору. Воно так і змушує зупинитися на хвилинку, помилуватися цією красою та зробити декілька фото.
Лучанам для цього тепер не потрібно їхати, для прикладу, до Ужгорода, який славиться своїми алеями сакур. Насолодитися сакуровими локаціями можна й у Луцьку. Головне, не зволікати, адже японські вишні уже цвітуть і ці вихідні можна провести цікаво та з користю.
Інформаційне агентство ВолиньPost ділиться переліком красивих місць, аби наші читачі зробили собі найкращі фото. Щоб побачити локації, варто натиснути на посилання вище.
Данія та Німеччина передадуть Україні 80 танків Leopard 1
Данія спільно з Німеччиною передадуть Україні 80 танків Leopard 1. Вони будуть готові до використання у червні.
Про це заявив виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.
Глава Міноборони Данії 5 травня прибув до Німеччини з робочим візитом. Разом з німецьким колегою Борисом Пісторіусом він перевірив, як проходяться навчання ЗСУ на танках.
"Те, що ми постачаємо 80 танків Leopard 1 - це дуже значна кількість", - сказав міністр.
За його словами, танки Leopard 1 будуть готові до введення в експлуатацію в Україні вже 1 червня. Підготовка українських танкістів триватиме близько місяця.
Міністр оборони Данії зазначив, що вказані танки Leopard 1 були виведені з експлуатації у 2005 році. Вони перебували на зберіганні.
"Вони (танки, - ред.) мають дуже гарну здатність до стрільби та хорошу можливість орієнтуватися на місцевості", - додав Поульсен.
У місті на Волині відкрили пункт для надання допомоги населенню
На базі Камінь-Каширського районного управління ГУ ДСНС України у Волинській області функціонує спеціально обладнаний та оснащений технічними засобами пункт, призначений для спрямування сил і засобів у випадку надзвичайних ситуацій.
«Це – своєрідна станція, розгорнута для надання допомоги населенню, яка має подвійне призначення, адже може використовуватися як місце обігріву», – йдеться у повідомленні рятувальників.
Головний надзвичайник району Віталій Деркач зауважив, що це дозволить оперативно реагувати на всі можливі критичні виклики. Сьогодні, 5 травня 2023 року, відбулося відкриття пункту управління.
ВООЗ оголосила про закінчення пандемії COVID-19
Всесвітня організація з охорони здоров'я (ВООЗ) 4 травня оголосила про закінчення пандемії COVID-19.
Про це сказав голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус.
За його словами, 4 травня Комітет з надзвичайних ситуацій зібрався уп'ятнадцяте і рекомендував оголосити про припинення надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров’я, що має міжнародне значення.
"Я прийняв цю пораду. Тому, з великою надією я оголошую COVID-19 як глобальну надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров’я", — сказав він.
Водночас голова ВООЗ зазначив, що це не означає, що коронавірус більше не становить глобальної загрози здоров’ю.
"Минулого тижня COVID-19 забирав життя кожні три хвилини – і це лише ті смерті, про які ми знаємо", — сказав Гебреєсус.
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