Про сакуру і кінець пандемії: добрі новини від ВолиньPost за 5 травня

Публікувати підбірку добрих новин на завершення кожного дня – це вже добра традиція, що стартувала ще 23 лютого 2022 року, за день до повномасштабного вторгнення росії в Україну.Світло завжди перемагає темряву, а добро завжди перемагає зло.Сьогодні, 5 травня, ми писали про таке:Посмішка і гарний настрій допомагають одужати, переконані у Володимирському територіальному медичному об’єднанні.Тому влаштували для військових, які перебувають тут на лікуванні та реабілітації, виставу, повідомляють на сторінці медзакладу у фейсбуці.Виставу «Селфі зі склерозом» поставили актори театру «Різнобарвʼя».«Дякуємо акторам, що допомогли підняти настрій нашим пацієнтам! Зараз, як ніколи, дуже важлива підтримка для наших військових», – йдеться у повідомленні медиків.Традиційна добра статистика!Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила в Україні вже 193 210 солдатів.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.05.23 орієнтовно склали:−особового складу − близько 193 210 (+620) осіб ліквідовано,−танків − 3 710 (+3) од,−бойових броньованих машин − 7 224 (+8) од,−артилерійських систем − 2 978 (+16) од,−РСЗВ − 550 (+3) од,−засобів ППО − 304 (+0) од,−літаків − 308 (+0) од,−гелікоптерів − 294 (+0) од,−БПЛА оперативно-тактичного рівня − 2 540 (+17) од,−крилатих ракет − 947 (+0) од,−кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,−автомобільної техніки та автоцистерн − 5 916 (+30) од,−спеціальної техніки − 373 (+3) од.Сакура – чудесне дерево, яке зацвітає пишним багатопелюстковим цвітом ніжного рожевого кольору. Воно так і змушує зупинитися на хвилинку, помилуватися цією красою та зробити декілька фото.Лучанам для цього тепер не потрібно їхати, для прикладу, до Ужгорода, який славиться своїми алеями сакур. Насолодитися сакуровими локаціями можна й у Луцьку. Головне, не зволікати, адже японські вишні уже цвітуть і ці вихідні можна провести цікаво та з користю.Інформаційне агентство ВолиньPost ділиться переліком красивих місць, аби наші читачі зробили собі найкращі фото. Щоб побачити локації, варто натиснути на посилання вище.Данія спільно з Німеччиною передадуть Україні 80 танків Leopard 1. Вони будуть готові до використання у червні.Про це заявив виконувач обов'язків міністра оборони ДаніїГлава Міноборони Данії 5 травня прибув до Німеччини з робочим візитом. Разом з німецьким колегоювін перевірив, як проходяться навчання ЗСУ на танках."Те, що ми постачаємо 80 танків Leopard 1 - це дуже значна кількість", - сказав міністр.За його словами, танки Leopard 1 будуть готові до введення в експлуатацію в Україні вже 1 червня. Підготовка українських танкістів триватиме близько місяця.Міністр оборони Данії зазначив, що вказані танки Leopard 1 були виведені з експлуатації у 2005 році. Вони перебували на зберіганні."Вонимають дуже гарну здатність до стрільби та хорошу можливість орієнтуватися на місцевості", - додав Поульсен.На базі Камінь-Каширського районного управління ГУ ДСНС України у Волинській області функціонує спеціально обладнаний та оснащений технічними засобами пункт, призначений для спрямування сил і засобів у випадку надзвичайних ситуацій.«Це – своєрідна станція, розгорнута для надання допомоги населенню, яка має подвійне призначення, адже може використовуватися як місце обігріву», – йдеться у повідомленні рятувальників.Головний надзвичайник районузауважив, що це дозволить оперативно реагувати на всі можливі критичні виклики. Сьогодні, 5 травня 2023 року, відбулося відкриття пункту управління.Всесвітня організація з охорони здоров'я (ВООЗ) 4 травня оголосила про закінчення пандемії COVID-19.Про це сказав голова ВООЗЗа його словами, 4 травня Комітет з надзвичайних ситуацій зібрався уп'ятнадцяте і рекомендував оголосити про припинення надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров’я, що має міжнародне значення."Я прийняв цю пораду. Тому, з великою надією я оголошую COVID-19 як глобальну надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров’я", — сказав він.Водночас голова ВООЗ зазначив, що це не означає, що коронавірус більше не становить глобальної загрози здоров’ю."Минулого тижня COVID-19 забирав життя кожні три хвилини – і це лише ті смерті, про які ми знаємо", — сказав Гебреєсус.Цей військовослужбовець – родом із Волині. Кілька років працював за кордоном, але на початку повномасштабного вторгнення повернувся і став на захист Вітчизни. Він міг вивезти родину з України та забезпечити їй достойний рівень життя в Європі, однак через два місяці після народження донечки вже був у лавах ЗСУ.Волинський тероборонівець Ігор 30 років попропрацював водієм, а коли почалося повномасштабне вторгнення росіян, не вагаючись пішов до військкомату. Ще за радянських часів він відслужив два роки строкової служби в АфганістаніНа пункті пропуску «Устилуг – Зосін» польський прикордонник врятував однорічного хлопчика з України, який несподівано перестав дихати.На Запоріжжі з ракетами російських окупантів боряться навіть вишки мобільного зв'язку.