6 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження святкують колишній начальник управління охорони здоров'я Волинської облдержадміністрації Ігор Ващенюк, волинський журналіст Костянтин Петрук та колишній начальник департаменту ЖКГ Луцької міськради Юрій Крась.
Вітаємо їх зі святом, бажаємо великого здоров’я, довголіття та життєвих перемог.
Іменинники 6 травня – усі, хто носить імена Олександра, Анатолій, Панас, Георгій, Юрій.
Зичимо їм радості від життя та прихильності ангела-охоронця на щодень.
6 травня святкують день святого Георгія Побідоносця. Це свято в честь великомученика, який виріс в багатій християнській родині і зміг присвятити своє життя благим справам.
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Вітаємо їх зі святом, бажаємо великого здоров’я, довголіття та життєвих перемог.
Іменинники 6 травня – усі, хто носить імена Олександра, Анатолій, Панас, Георгій, Юрій.
Зичимо їм радості від життя та прихильності ангела-охоронця на щодень.
6 травня святкують день святого Георгія Побідоносця. Це свято в честь великомученика, який виріс в багатій християнській родині і зміг присвятити своє життя благим справам.
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