Лучани випустили кліп, створений за допомогою штучного інтелекту

Музиканти з Луцькапід псевдонімомта) випустили кліп на пісню «Ти мій світ».Прем'єра відбулася 5 травня. Про це артисти повідомили у соцмережах.Цей кліп став першою в Україні відеороботою, створеною за допомогою штучного інтелекту.«У пісні відчуття закоханості і любові виражено ніжними та проникливими словами, що поєднуються з динамічною музикою від The Budchuk. Чи не кожен відчував важкі емоції від кохання, що проходить випробування відстанню. Відчуття, що ти не один здатне стирати кілометри та єднати серця. Саме такий меседж автори хочуть донести до слухача», – йдеться у описі до відео.