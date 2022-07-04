На Волині за тиждень зробили понад 4 тисячі щеплень від різних хвороб
Сьогодні, 03:42
Під час тижня імунізації на Волині зробили понад 4 тисячі щеплень для місцевих жителів.
Про це повідомляють на сторінці ДУ "Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.
Фахівці Волинського центру контролю та профілактики хвороб і його структурних підрозділів із нагоди Тижня імунізації підготували і провели близько сімдесяти комунікаційних заходів у медичних та освітніх закладах області, у трудових колективах також із представниками влади.
Йдеться про зустрічі, круглі столи, лекції, наради, візити в місця проживання внутрішньо переміщених осіб, виїзди бригад із вакцинації. Основна мета цих заходів – посилити колективні дії, спрямовані на захист людей від вакцинокерованих захворювань.
Не менш вагомий підсумок Тижня імунізації – понад 4 тисячі проведених щеплень. Зокрема, майже тисяча – від дифтерії та правця. Також зроблено понад 801 щеплення проти поліомієліту.
Лідерами за кількістю вакцинованих є Луцький і Ковельський райони, а серед закладів охорони здоров’я – Луцька міська дитяча поліклініка.
Найяскравішими подіями Тижня імунізації стали виїзні «Території здоров’я» у Горохові та Рожищі із залученням спеціального вакцинального автобуса.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють на сторінці ДУ "Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.
Фахівці Волинського центру контролю та профілактики хвороб і його структурних підрозділів із нагоди Тижня імунізації підготували і провели близько сімдесяти комунікаційних заходів у медичних та освітніх закладах області, у трудових колективах також із представниками влади.
Йдеться про зустрічі, круглі столи, лекції, наради, візити в місця проживання внутрішньо переміщених осіб, виїзди бригад із вакцинації. Основна мета цих заходів – посилити колективні дії, спрямовані на захист людей від вакцинокерованих захворювань.
Не менш вагомий підсумок Тижня імунізації – понад 4 тисячі проведених щеплень. Зокрема, майже тисяча – від дифтерії та правця. Також зроблено понад 801 щеплення проти поліомієліту.
Лідерами за кількістю вакцинованих є Луцький і Ковельський райони, а серед закладів охорони здоров’я – Луцька міська дитяча поліклініка.
Найяскравішими подіями Тижня імунізації стали виїзні «Території здоров’я» у Горохові та Рожищі із залученням спеціального вакцинального автобуса.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині за тиждень зробили понад 4 тисячі щеплень від різних хвороб
Сьогодні, 03:42
Лучани випустили кліп, створений за допомогою штучного інтелекту
Сьогодні, 02:17
Одесита, який здав росіянам позиції ППО, посадили на 15 років
Сьогодні, 01:15
6 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Про сакуру і кінець пандемії: добрі новини від ВолиньPost за 5 травня
05 травень, 23:19
Медіа