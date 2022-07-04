На Волині за тиждень зробили понад 4 тисячі щеплень від різних хвороб

На Волині за тиждень зробили понад 4 тисячі щеплень від різних хвороб
Під час тижня імунізації на Волині зробили понад 4 тисячі щеплень для місцевих жителів.

Про це повідомляють на сторінці ДУ "Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Фахівці Волинського центру контролю та профілактики хвороб і його структурних підрозділів із нагоди Тижня імунізації підготували і провели близько сімдесяти комунікаційних заходів у медичних та освітніх закладах області, у трудових колективах також із представниками влади.

Йдеться про зустрічі, круглі столи, лекції, наради, візити в місця проживання внутрішньо переміщених осіб, виїзди бригад із вакцинації. Основна мета цих заходів – посилити колективні дії, спрямовані на захист людей від вакцинокерованих захворювань.

Не менш вагомий підсумок Тижня імунізації – понад 4 тисячі проведених щеплень. Зокрема, майже тисяча – від дифтерії та правця. Також зроблено понад 801 щеплення проти поліомієліту.

Лідерами за кількістю вакцинованих є Луцький і Ковельський райони, а серед закладів охорони здоров’я – Луцька міська дитяча поліклініка.

Найяскравішими подіями Тижня імунізації стали виїзні «Території здоров’я» у Горохові та Рожищі із залученням спеціального вакцинального автобуса.

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Теги: Волинь, щеплення
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