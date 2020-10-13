Кабмін схвалив зниження граничного призовного віку до 25 років





Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає



«Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про військовий обовʼязок і військову службу». Законопроектом передбачено внесення змін до статей 15, 18, 18-1, 37 ЗУ «Про військовий обовʼязок і військову службу», спрямованих на зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку», - написав Мельничук.



В Україні можуть знизити граничний призовний вік із 27 до 25 років. Як повідомили у Міноборони, відомство вже напрацювало пропозиції змін до законодавства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабінет міністрів України схвалив законопроект щодо зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку.Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді, передає УНН «Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про військовий обовʼязок і військову службу». Законопроектом передбачено внесення змін до статей 15, 18, 18-1, 37 ЗУ «Про військовий обовʼязок і військову службу», спрямованих на зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку», - написав Мельничук.В Україні можуть знизити граничний призовний вік із 27 до 25 років. Як повідомили у Міноборони, відомство вже напрацювало пропозиції змін до законодавства.

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