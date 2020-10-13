Кабмін схвалив зниження граничного призовного віку до 25 років

Кабмін схвалив зниження граничного призовного віку до 25 років
Кабінет міністрів України схвалив законопроект щодо зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.

«Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про військовий обовʼязок і військову службу». Законопроектом передбачено внесення змін до статей 15, 18, 18-1, 37 ЗУ «Про військовий обовʼязок і військову службу», спрямованих на зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку», - написав Мельничук.

В Україні можуть знизити граничний призовний вік із 27 до 25 років. Як повідомили у Міноборони, відомство вже напрацювало пропозиції змін до законодавства.

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Теги: військова служба, призов, вік, Кабінет міністрів України
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