Звання Героя України просять присвоїти загиблому 23-річному капітану з Волині

Звання Героя України просять присвоїти загиблому 23-річному капітану з Волині
На сайті Президента України зареєстровано петицію про надання звання Героя України посмертно 23-річному капітану з Ратного Едуардові Камардіну.

Петицію створила мама загиблого захисника Оксана Колотюк, - повідомляє ІА "Волинські новини".

«Мій син захищав свою Україну з перших днів повномасштабного вторгнення агресора, спочатку старшим лейтенантом ,потім капітаном,командиром 1-ї мотопіхотної роти 11-го мотопіхотного батальйону 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Він був справжнім воїном-Героєм у повсякденному житті й на полі бою, був вірним присязі, дуже сміливим командиром до останнього свого подиху.

Мій син поклав життя за цілісність та незалежність України, був справжнім патріотом, мужнім, хоробрим, справедливим командиром, люблячим сином, братом, вірним другом.

Він заслуговує на почесне звання «Герой України», оскільки до останнього подиху боронив нашу державу і віддав найцінніше – життя», – написала вона.

Капітан Едуард Камардін загинув 5 вересня 2022 року під час танкового обстрілу поблизу населеного пункту Тернові Поди Миколаївської області.

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Теги: петиція, Ратне, Волинь, Едуард Камардін
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