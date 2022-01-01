Виконуючи бойове завдання на Півдні, загинув капітан з Волині Едуард Камардін

Едуард Камардін.



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Едуарду було 23 роки. Хлопець у 2016 році закінчив ліцей №1 смт Ратне ім. В. Газіна. Та в тому ж році вступив до Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, яку згодом успішно закінчив.



Проходив службу у військовій частині А2980, на посаді командира мотопіхотної роти.



5 вересня 2022 року, під час наступальної операції Збройних сил України, в ході виконання бойового завдання, на межі Миколаївської та Херсонської областей капітан Камардін загинув.



Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким. Вічна пам’ять Герою!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Гірка звістка надійшла до Ратнівської громади. На війні із Росією загинув капітанПро це повідомили на сторінці селищної ради у Фейсбук.Едуарду було 23 роки. Хлопець у 2016 році закінчив ліцей №1 смт Ратне ім. В. Газіна. Та в тому ж році вступив до Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, яку згодом успішно закінчив.Проходив службу у військовій частині А2980, на посаді командира мотопіхотної роти.5 вересня 2022 року, під час наступальної операції Збройних сил України, в ході виконання бойового завдання, на межі Миколаївської та Херсонської областей капітан Камардін загинув.

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