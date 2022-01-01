Виконуючи бойове завдання на Півдні, загинув капітан з Волині Едуард Камардін

Виконуючи бойове завдання на Півдні, загинув капітан з Волині Едуард Камардін
Гірка звістка надійшла до Ратнівської громади. На війні із Росією загинув капітан Едуард Камардін.

Про це повідомили на сторінці селищної ради у Фейсбук.

Едуарду було 23 роки. Хлопець у 2016 році закінчив ліцей №1 смт Ратне ім. В. Газіна. Та в тому ж році вступив до Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, яку згодом успішно закінчив.

Проходив службу у військовій частині А2980, на посаді командира мотопіхотної роти.

5 вересня 2022 року, під час наступальної операції Збройних сил України, в ході виконання бойового завдання, на межі Миколаївської та Херсонської областей капітан Камардін загинув.

Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким. Вічна пам’ять Герою!

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Теги: Ратне, Камардін, загинув, військовий
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