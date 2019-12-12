Захищаючи Україну від російських загарбників, загинули два воїни з Луцька

Двоє військових з Луцькатазагинули, мужньо обороняючи Україну від російських загарбників.46-річний26 лютого року був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду сапера інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу механізованого батальйону.Сержант Степанишен Віталій Петрович загинув 29 серпня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Байрак Харківського району Харківської області.55-річний Бохонюк Ігор Євгенович ще 9 січня 2020 року був призваний на військову службу за контрактом до складу військової частини на посаду розвідника розвідувального відділення розвідувального взводу механізованого батальйону.Старший солдат Бохонюк Ігор Євгенович помер 6 вересня 2022 року в 3 міській лікарні міста Миколаєва від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Шевченкове Миколаївського району Миколаївської області.