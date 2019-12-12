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Захищаючи Україну від російських загарбників, загинули два воїни з Луцька

Захищаючи Україну від російських загарбників, загинули два воїни з Луцька
Двоє військових з Луцька Віталій Степанишен та Ігор Бохонюк загинули, мужньо обороняючи Україну від російських загарбників.

46-річний Степанишен Віталій Петрович 26 лютого року був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду сапера інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу механізованого батальйону.

Сержант Степанишен Віталій Петрович загинув 29 серпня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Байрак Харківського району Харківської області.

55-річний Бохонюк Ігор Євгенович ще 9 січня 2020 року був призваний на військову службу за контрактом до складу військової частини на посаду розвідника розвідувального відділення розвідувального взводу механізованого батальйону.

Старший солдат Бохонюк Ігор Євгенович помер 6 вересня 2022 року в 3 міській лікарні міста Миколаєва від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Шевченкове Миколаївського району Миколаївської області.

Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким. Вічна пам’ять Героям!

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Теги: Герої, Луцьк, загинули, війна
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