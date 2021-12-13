Майже півтора кілограми канабісу на продаж: двом волинянам повідомили про підозру. ФОТО

Двом волинянам повідомили про підозру у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечних наркотичних засобів у великих розмірах.Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.У березні 2022 року слідство задокументувало факт збуту у Луцьку канабісу 45-річним уродженцем РФ.А уже 1 квітня 2022 року у нього та його 23-річного спільника під час обшуку помешкання та автомобіля були вилучені пофасовані й готові до збуту наркотичні засоби вагою понад 1,4 кілограма.Старшому з підозрюваних суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, молодшому – у вигляді домашнього арешту.Триває досудове розслідування.