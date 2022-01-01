Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 7 вересня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку 7 вересня небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря підніметься від 2°С до 18°С.
У Волинському обласному центру з гідрометеорології синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів.
Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0, -5°, вдень 15-20° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря підніметься від 2°С до 18°С.
У Волинському обласному центру з гідрометеорології синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів.
Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0, -5°, вдень 15-20° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
До армії РФ мобілізують ув'язнених з ОРДЛО, обіцяючи амністію
Сьогодні, 20:23
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 7 вересня
Сьогодні, 20:00
Майже півтора кілограми канабісу на продаж: двом волинянам повідомили про підозру. ФОТО
Сьогодні, 19:23
Медіа