Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 7 вересня





Про це повідомляє Sinoptik.



Температура повітря підніметься від 2°С до 18°С.



У Волинському обласному центру з гідрометеорології синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів.



Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0, -5°, вдень 15-20° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку 7 вересня небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря підніметься від 2°С до 18°С.У Волинському обласному центру з гідрометеорології синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів.Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0, -5°, вдень 15-20° тепла.

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