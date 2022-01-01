Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 7 вересня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 7 вересня
У Луцьку 7 вересня небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря підніметься від 2°С до 18°С.

У Волинському обласному центру з гідрометеорології синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів.

Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0, -5°, вдень 15-20° тепла.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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