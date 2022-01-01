До армії РФ мобілізують ув'язнених з ОРДЛО, обіцяючи амністію

До армії РФ мобілізують ув'язнених з ОРДЛО, обіцяючи амністію
У зв’язку зі значними втратами окупантів, збільшилась кількість ворожих підрозділів в армії РФ, що відводяться для відновлення боєздатності.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Крім того, підрозділи приватних воєнних кампаній змушені поповнюватися за рахунок ув’язнених на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Цим особам за участь у війні проти України пропонують амністію, громадянство Російської Федерації та грошові виплати.

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Теги: армія РФ, в'язні, ОРДЛО
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