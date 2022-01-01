Танкісти 14 ОМБр показали, як знищили російський танк. ВІДЕО

Танкісти 14 ОМБр показали, як знищили російський танк. ВІДЕО
Військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого оприлюднили відео знищення російського танка.

Відео опублікували на сторінці підрозділу.

"Князівські протитанкісти «освітили» наш день, зробили його теплим, з вогником пославши танк ворога до пекла! Ми захищаємо свій народ, свою землю, свою державу. І ліквідація ворога, який прийшов на нашу землю, - єдиний можливий для ворога фінал. Нехай кожен ваш осінній день буде теплим завдяки ЗСУ! Князівська 14 омбр – бій хоробрих любить!" - йдеться у дописі до відео.


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Теги: 14 ОМБР, війна, Україна, Волинь
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