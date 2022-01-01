Танкісти 14 ОМБр показали, як знищили російський танк. ВІДЕО
Сьогодні, 22:12
Військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого оприлюднили відео знищення російського танка.
Відео опублікували на сторінці підрозділу.
"Князівські протитанкісти «освітили» наш день, зробили його теплим, з вогником пославши танк ворога до пекла! Ми захищаємо свій народ, свою землю, свою державу. І ліквідація ворога, який прийшов на нашу землю, - єдиний можливий для ворога фінал. Нехай кожен ваш осінній день буде теплим завдяки ЗСУ! Князівська 14 омбр – бій хоробрих любить!" - йдеться у дописі до відео.
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Відео опублікували на сторінці підрозділу.
"Князівські протитанкісти «освітили» наш день, зробили його теплим, з вогником пославши танк ворога до пекла! Ми захищаємо свій народ, свою землю, свою державу. І ліквідація ворога, який прийшов на нашу землю, - єдиний можливий для ворога фінал. Нехай кожен ваш осінній день буде теплим завдяки ЗСУ! Князівська 14 омбр – бій хоробрих любить!" - йдеться у дописі до відео.
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