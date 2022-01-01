На війні з Росією загинув військовослужбовець з Волині

На війні з Росією загинув військовослужбовець з Волині
Захищаючи Україну від російських загарбників загинув військовослужбовець Вадим Ільчук, який народився на Волині.

Про це йдеться на сторінці Шацьеої селищної ради.

Ільчук Вадим Олександрович 1997 року народження загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Первомайське Донецької області.

Загиблий - родом із села Пулемець, але проживав разом із своєю сім'єю в с. Кунин Жовківського району Львівської області. Без батька залишилось двоє дітей, а в с. Пулемець без сина, брата – батьки і велика родина…

Поховають Вадима Ільчука на Львівщині.

7 і 8 вересня оголошуються в Шацькій громаді днями жалоби.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним а близьким загиблого.

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Теги: Волинь, смерть, війна, втрата
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