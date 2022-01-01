На війні з Росією загинув військовослужбовець з Волині

Захищаючи Україну від російських загарбників загинув військовослужбовець, який народився на Волині.Про це йдеться на сторінці Шацьеої селищної ради.Ільчук Вадим Олександрович 1997 року народження загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Первомайське Донецької області.Загиблий - родом із села Пулемець, але проживав разом із своєю сім'єю в с. Кунин Жовківського району Львівської області. Без батька залишилось двоє дітей, а в с. Пулемець без сина, брата – батьки і велика родина…Поховають Вадима Ільчука на Львівщині.7 і 8 вересня оголошуються в Шацькій громаді днями жалоби.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним а близьким загиблого.