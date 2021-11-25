У школах Луцька дітей вчитимуть фінансової грамотності. ВІДЕО





Про це повідомляє Валентину Вітюк.



В рамках проєкту передбачені п’ять занять у класах, екскурсії на 12 волинських підприємств та написання власних бізнес-проєктів.



У ньому беруть участь діти віком від шести до десяти років чотирьох луцьких шкіл, які попередньо пройшли конкурсний відбір, – розповідає Валентина Вітюк.



Луцький ліцей № 27 потрапив до тих навчальних закладів, де реалізовують проєкт "Підприємливі діти".



Сучасній молоді доведеться відбудовувати Україну після війни, тому знання основ фінансової грамотності в рамках проєкту знадобляться, – говорить вчителька початкових класів луцького ліцею № 27 Оксана Замрій.



Учениця четвертого класу цього ліцею Тетяна Фредюк пройшла конкурсний відбір у проєкт. Каже: хоче більше дізнатися про бізнес та успішних людей та як можна добре заробляти гроші.



Діти у початковій школі найбільш креативні та активні. Тому мета проєкту – не лише навчити їх підприємливих навичок, а й розвинути творче мислення, хобі чи власний талант, – каже педагогиня Вероніка Захарчук.



Дітей вчать фінансової грамотності. Фото: Суспільне Луцьк

Зі слів професорки Валентини Вітюк, офіційний старт проєкту був запланований на 24 лютого цього року, втім через повномасштабну війну його двічі довелося відкладати.



Проєкт "Підприємливі діти" у Луцьку триватиме до середини грудня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У школах Луцька стартував проєкт “Підприємливі діти". Це – спільна ініціатива муніципалітетів міст Луцька та Любліна, а також польського і волинського університетів.Про це повідомляє Суспільне , посилаючись на професорку ВНУ імені Лесі УкраїнкиВ рамках проєкту передбачені п’ять занять у класах, екскурсії на 12 волинських підприємств та написання власних бізнес-проєктів.У ньому беруть участь діти віком від шести до десяти років чотирьох луцьких шкіл, які попередньо пройшли конкурсний відбір, – розповідає Валентина Вітюк.Луцький ліцей № 27 потрапив до тих навчальних закладів, де реалізовують проєкт "Підприємливі діти".Сучасній молоді доведеться відбудовувати Україну після війни, тому знання основ фінансової грамотності в рамках проєкту знадобляться, – говорить вчителька початкових класів луцького ліцею № 27 Оксана Замрій.Учениця четвертого класу цього ліцею Тетяна Фредюк пройшла конкурсний відбір у проєкт. Каже: хоче більше дізнатися про бізнес та успішних людей та як можна добре заробляти гроші.Діти у початковій школі найбільш креативні та активні. Тому мета проєкту – не лише навчити їх підприємливих навичок, а й розвинути творче мислення, хобі чи власний талант, – каже педагогиня Вероніка Захарчук.Дітей вчать фінансової грамотності. Фото: Суспільне ЛуцькЗі слів професорки Валентини Вітюк, офіційний старт проєкту був запланований на 24 лютого цього року, втім через повномасштабну війну його двічі довелося відкладати.Проєкт "Підприємливі діти" у Луцьку триватиме до середини грудня.

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