У школах Луцька дітей вчитимуть фінансової грамотності. ВІДЕО
Сьогодні, 22:54
У школах Луцька стартував проєкт “Підприємливі діти". Це – спільна ініціатива муніципалітетів міст Луцька та Любліна, а також польського і волинського університетів.
Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на професорку ВНУ імені Лесі Українки Валентину Вітюк.
В рамках проєкту передбачені п’ять занять у класах, екскурсії на 12 волинських підприємств та написання власних бізнес-проєктів.
У ньому беруть участь діти віком від шести до десяти років чотирьох луцьких шкіл, які попередньо пройшли конкурсний відбір, – розповідає Валентина Вітюк.
Луцький ліцей № 27 потрапив до тих навчальних закладів, де реалізовують проєкт "Підприємливі діти".
Сучасній молоді доведеться відбудовувати Україну після війни, тому знання основ фінансової грамотності в рамках проєкту знадобляться, – говорить вчителька початкових класів луцького ліцею № 27 Оксана Замрій.
Учениця четвертого класу цього ліцею Тетяна Фредюк пройшла конкурсний відбір у проєкт. Каже: хоче більше дізнатися про бізнес та успішних людей та як можна добре заробляти гроші.
Діти у початковій школі найбільш креативні та активні. Тому мета проєкту – не лише навчити їх підприємливих навичок, а й розвинути творче мислення, хобі чи власний талант, – каже педагогиня Вероніка Захарчук.
Дітей вчать фінансової грамотності. Фото: Суспільне Луцьк
Зі слів професорки Валентини Вітюк, офіційний старт проєкту був запланований на 24 лютого цього року, втім через повномасштабну війну його двічі довелося відкладати.
Проєкт "Підприємливі діти" у Луцьку триватиме до середини грудня.
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Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на професорку ВНУ імені Лесі Українки Валентину Вітюк.
В рамках проєкту передбачені п’ять занять у класах, екскурсії на 12 волинських підприємств та написання власних бізнес-проєктів.
У ньому беруть участь діти віком від шести до десяти років чотирьох луцьких шкіл, які попередньо пройшли конкурсний відбір, – розповідає Валентина Вітюк.
Луцький ліцей № 27 потрапив до тих навчальних закладів, де реалізовують проєкт "Підприємливі діти".
Сучасній молоді доведеться відбудовувати Україну після війни, тому знання основ фінансової грамотності в рамках проєкту знадобляться, – говорить вчителька початкових класів луцького ліцею № 27 Оксана Замрій.
Учениця четвертого класу цього ліцею Тетяна Фредюк пройшла конкурсний відбір у проєкт. Каже: хоче більше дізнатися про бізнес та успішних людей та як можна добре заробляти гроші.
Діти у початковій школі найбільш креативні та активні. Тому мета проєкту – не лише навчити їх підприємливих навичок, а й розвинути творче мислення, хобі чи власний талант, – каже педагогиня Вероніка Захарчук.
Дітей вчать фінансової грамотності. Фото: Суспільне Луцьк
Зі слів професорки Валентини Вітюк, офіційний старт проєкту був запланований на 24 лютого цього року, втім через повномасштабну війну його двічі довелося відкладати.
Проєкт "Підприємливі діти" у Луцьку триватиме до середини грудня.
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