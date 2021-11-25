У школах Луцька дітей вчитимуть фінансової грамотності. ВІДЕО

У школах Луцька дітей вчитимуть фінансової грамотності. ВІДЕО
У школах Луцька стартував проєкт “Підприємливі діти". Це – спільна ініціатива муніципалітетів міст Луцька та Любліна, а також польського і волинського університетів.

Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на професорку ВНУ імені Лесі Українки Валентину Вітюк.

В рамках проєкту передбачені п’ять занять у класах, екскурсії на 12 волинських підприємств та написання власних бізнес-проєктів.

У ньому беруть участь діти віком від шести до десяти років чотирьох луцьких шкіл, які попередньо пройшли конкурсний відбір, – розповідає Валентина Вітюк.

Луцький ліцей № 27 потрапив до тих навчальних закладів, де реалізовують проєкт "Підприємливі діти".

Сучасній молоді доведеться відбудовувати Україну після війни, тому знання основ фінансової грамотності в рамках проєкту знадобляться, – говорить вчителька початкових класів луцького ліцею № 27 Оксана Замрій.

Учениця четвертого класу цього ліцею Тетяна Фредюк пройшла конкурсний відбір у проєкт. Каже: хоче більше дізнатися про бізнес та успішних людей та як можна добре заробляти гроші.

Діти у початковій школі найбільш креативні та активні. Тому мета проєкту – не лише навчити їх підприємливих навичок, а й розвинути творче мислення, хобі чи власний талант, – каже педагогиня Вероніка Захарчук.

Дітей вчать фінансової грамотності. Фото: Суспільне Луцьк
Зі слів професорки Валентини Вітюк, офіційний старт проєкту був запланований на 24 лютого цього року, втім через повномасштабну війну його двічі довелося відкладати.

Проєкт "Підприємливі діти" у Луцьку триватиме до середини грудня.


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Теги: Луцьк, освіта, школа, проєкт, Підприємливі діти
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