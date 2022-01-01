ЗСУ тримають займані позиції та не дають окупантам просунутися вперед, – Генштаб

Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник обстрілював військову та цивільну інфраструктуру із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії, а саме:на Сіверському напрямку ворог здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури населених пунктів Хрінівка Чернігівської області та Нова Гута, Сопич і Миропілля Сумської області;на Харківському напрямку ворог обстріляв об’єкти у районах населених пунктів Прудянка, Слатине, Руська Лозова, Руські Тишки, Мосьпанове, Гусарівка та Залиман;на Слов’янському напрямку ворог активних наступальних дій не вів. Обстрілів з боку окупантів зазнали Долина, Краснопілля, Мазанівка, Дмитрівка, Бражківка та Довгеньке;на Краматорському напрямку вогневе ураження зафіксовано біля Богородичного, Сидорового, Кривої Луки, Закітного, Платонівки, Сіверська, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського та Григорівки;на Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Нью-Йорк, Юр’ївка, Зайцеве, Весела Долина, Майорськ, Бахмутське, Соледар, Бахмут, Опитне та Роздолівка;на Авдіївському напрямку обстрілів з мінометів та ствольної артилерії зазнали населені пункти Авдіївка, Опитне та Первомайське;на Новопавлівському напрямку обстріляно райони Мар’їнки, Новомихайлівки, Великої Новосілки, Парасковіївки, Вугледара, Золотої Ниви, Нескучного та Времівки;на Запорізькому напрямку ворог здійснював обстріли із артилерії різних типів біля Новоданилівки, Білогір’я, Гуляйпільського, Дорожнянки, Червоного, Полтавки та Залізничного;на Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли вздовж лінії зіткнення. Крім того, ворог продовжував активно вести повітряну розвідку БпЛА, здійснив понад п’ятдесят вильотів.Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не дають ворогу можливості просуватися вглиб території України. Наші військові успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Долина, Соледар, Новобахмутівка, Кодема, Зайцеве, Авдіївка, Мар’їнка та Любомирівка.Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила понад вісім ударів, в ході яких знищено бойову техніку, засоби протиповітряної оборони та значну кількість живої сили в опорних пунктах на Донецькому та Південнобузькому напрямках.