Рух пунктом пропуску «Ягодин-Дорогуськ» досі заблокований

Рух пунктом пропуску «Ягодин-Дорогуськ» досі заблокований
Міжнародний пункт пропуску "Ягодин" 6 вересня заблокований через акцію протесту польських далекобійників зі сторони автомагістралі Пйотркув-Трибунальський – Дорогуськ, що веде до кордону з Україною.

Як розповіла Суспільному речниця Волинської митниці Валентина Черниш, в ніч з 5 на 6 вересня впродовж зміни на виїзд з України не оформили жодної вантажівки.

Станом на ранок у черзі перед "Ягодином" знаходилися 2 600 вантажівок. Натомість у пунктів пропуску "Шегині" у Львівській області в черзі – 400 вантажних авто.

"Черги на "Ягодині" вантажного автотранспорту на виїзді з України – це експорт, вони з місяць стоять. Черга велика, але вона рухалася. На сьогодні пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" паралізований", – говорить

Нині проїзд доступний, зазначила Валентина Черниш, лише для пасажирських автобусів.

"Перед Ягодином з українського боку, це десь 55 кілометрів, утруднюють рух по магістралі. З боку Польщі десь 5-10 км. Протестувальники заявили, що вони будуть пускати лише по одній автівці за годину в напрямку виїзду і в'їзду", – додала речниця Волинської митниці.

Перевізників та водіїв вантажних автомобілів просять користуватися іншими пунктами пропуску та користуватися картою черг.


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Теги: Ягодин-Дорогуськ, протест, кордон, рух, далекобійники
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