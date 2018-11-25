Рух пунктом пропуску «Ягодин-Дорогуськ» досі заблокований





Як розповіла Валентина Черниш, в ніч з 5 на 6 вересня впродовж зміни на виїзд з України не оформили жодної вантажівки.



Станом на ранок у черзі перед "Ягодином" знаходилися 2 600 вантажівок. Натомість у пунктів пропуску "Шегині" у Львівській області в черзі – 400 вантажних авто.



"Черги на "Ягодині" вантажного автотранспорту на виїзді з України – це експорт, вони з місяць стоять. Черга велика, але вона рухалася. На сьогодні пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" паралізований", – говорить



Нині проїзд доступний, зазначила Валентина Черниш, лише для пасажирських автобусів.



"Перед Ягодином з українського боку, це десь 55 кілометрів, утруднюють рух по магістралі. З боку Польщі десь 5-10 км. Протестувальники заявили, що вони будуть пускати лише по одній автівці за годину в напрямку виїзду і в'їзду", – додала речниця Волинської митниці.



Перевізників та водіїв вантажних автомобілів просять користуватися іншими пунктами пропуску та користуватися картою черг.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міжнародний пункт пропуску "Ягодин" 6 вересня заблокований через акцію протесту польських далекобійників зі сторони автомагістралі Пйотркув-Трибунальський – Дорогуськ, що веде до кордону з Україною.Як розповіла Суспільному речниця Волинської митниці, в ніч з 5 на 6 вересня впродовж зміни на виїзд з України не оформили жодної вантажівки.Станом на ранок у черзі перед "Ягодином" знаходилися 2 600 вантажівок. Натомість у пунктів пропуску "Шегині" у Львівській області в черзі – 400 вантажних авто."Черги на "Ягодині" вантажного автотранспорту на виїзді з України – це експорт, вони з місяць стоять. Черга велика, але вона рухалася. На сьогодні пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" паралізований", – говоритьНині проїзд доступний, зазначила Валентина Черниш, лише для пасажирських автобусів."Перед Ягодином з українського боку, це десь 55 кілометрів, утруднюють рух по магістралі. З боку Польщі десь 5-10 км. Протестувальники заявили, що вони будуть пускати лише по одній автівці за годину в напрямку виїзду і в'їзду", – додала речниця Волинської митниці.Перевізників та водіїв вантажних автомобілів просять користуватися іншими пунктами пропуску та користуватися картою черг.

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