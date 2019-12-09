У Луцьку міняють труби магістрального водогону
Сьогодні, 17:37
На ділянці проспекту Відродження від вулиці Кривоноса до торгового центру “Глобус” у Луцьку замінюють труби магістрального водогону, – повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
За допомогою цього водогону постачають воду мешканцям 40-го кварталу, а також проспектів Соборності та Відродження, бойлерним та котельням.
"Загальна протяжність ремонтних робіт становить 800 метрів. Вартість — близько шести мільйонів гривень. Це гроші інвестиційної програми підприємства", – повідомив Ігор Поліщук.
З початку року на цій ділянці водогону виявили близько 40 пошкоджень.Труби мають замінити та завершити усі роботи до початку опалювального періоду.
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За допомогою цього водогону постачають воду мешканцям 40-го кварталу, а також проспектів Соборності та Відродження, бойлерним та котельням.
"Загальна протяжність ремонтних робіт становить 800 метрів. Вартість — близько шести мільйонів гривень. Це гроші інвестиційної програми підприємства", – повідомив Ігор Поліщук.
З початку року на цій ділянці водогону виявили близько 40 пошкоджень.Труби мають замінити та завершити усі роботи до початку опалювального періоду.
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