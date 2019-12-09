У Луцьку міняють труби магістрального водогону

На ділянці проспекту Відродження від вулиці Кривоноса до торгового центру “Глобус” у Луцьку замінюють труби магістрального водогону, – повідомив Луцький міський головаЗа допомогою цього водогону постачають воду мешканцям 40-го кварталу, а також проспектів Соборності та Відродження, бойлерним та котельням."Загальна протяжність ремонтних робіт становить 800 метрів. Вартість — близько шести мільйонів гривень. Це гроші інвестиційної програми підприємства", – повідомив Ігор Поліщук.З початку року на цій ділянці водогону виявили близько 40 пошкоджень.Труби мають замінити та завершити усі роботи до початку опалювального періоду.