У Луцьку міняють труби магістрального водогону

У Луцьку міняють труби магістрального водогону
На ділянці проспекту Відродження від вулиці Кривоноса до торгового центру “Глобус” у Луцьку замінюють труби магістрального водогону, – повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

За допомогою цього водогону постачають воду мешканцям 40-го кварталу, а також проспектів Соборності та Відродження, бойлерним та котельням.

"Загальна протяжність ремонтних робіт становить 800 метрів. Вартість — близько шести мільйонів гривень. Це гроші інвестиційної програми підприємства", – повідомив Ігор Поліщук.

З початку року на цій ділянці водогону виявили близько 40 пошкоджень.Труби мають замінити та завершити усі роботи до початку опалювального періоду.


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Теги: водогін, Луцьк
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