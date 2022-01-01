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Єврокомісія підтримала зупинку спрощеного візового режиму з РФ

Єврокомісія підтримала зупинку спрощеного візового режиму з РФ
Єврокомісія затвердила пропозицію про повну зупинку угоди про спрощення візового режиму з Росією.

Про це заявила на прес-конференції у Брюсселі єврокомісар з внутрішніх справ Ільва Юханссон, пише УНІАН.

"Громадяни Росії не повинні мати легкого доступу в ЄС, і, звичайно, бути туристами в ЄС не є фундаментальним правом. Єврокомісія сьогодні прийняла пропозицію повністю призупинити угоду про спрощення візового режиму з Росією", - наголосила вона.

За словами Юханссон, ЄК очікує затвердження Радою ЄС цього рішення протягом тижня. Якщо це відбудеться в короткі терміни, то вже з понеділка, 12 вересня, запрацює новий візовий режим.

Єврокомісар додала, що громадяни країни-агресора зіткнуться з більш тривалими і дорогими процедурами отримання віз в ЄС, а також ускладниться отримання багаторазових віз. Вона сподівається, що Болгарія, Румунія та інші країни ЄС, які не входять до Шенгену, приймуть таке ж рішення.

Водночас планується упросити видачу віз "студентам, журналістам, дисидентам і представникам громадянського суспільства" Росії.

Зазначається, що ЄК запропонувала Раді ЄС не визнавати російські закордонні паспорти, видані на окупованих територіях України.

Крім цього, країни Євросоюзу зможуть відмовляти у візі громадянам Росії, які "можуть загрожувати безпеці цих країн і ЄС".

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Теги: Росія, Україна, війна, РФ, візовий режим
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