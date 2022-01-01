За волю України віддав своє життя захисник з Волині Микола Томашевський
Сьогодні, 16:52
У бою з російськими окупантами загинув Микола Миколайович Томашевський з смт Головне Ковельського району.
Про це повідомили у Головненській громаді.
"В Головненській громаді оголошено триденну жалобу. На знак скорботи за загиблим звертаємось до підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, з проханням приспустити 6, 7, 8 вересня Державний Прапор України з чорною стрічкою на будівлях та обмежити проведення розважальних заходів. Висловлюємо найщиріші співчуття родині, друзям та побратимам військовослужбовця", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про зустріч тіла волинського Героя та похорон повідомлять додатково.
Герої не вмирають! Героям Слава!
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Про це повідомили у Головненській громаді.
"В Головненській громаді оголошено триденну жалобу. На знак скорботи за загиблим звертаємось до підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, з проханням приспустити 6, 7, 8 вересня Державний Прапор України з чорною стрічкою на будівлях та обмежити проведення розважальних заходів. Висловлюємо найщиріші співчуття родині, друзям та побратимам військовослужбовця", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про зустріч тіла волинського Героя та похорон повідомлять додатково.
Герої не вмирають! Героям Слава!
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