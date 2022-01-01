За волю України віддав своє життя захисник з Волині Микола Томашевський

Микола Миколайович Томашевський з смт Головне Ковельського району.



Про це



"В Головненській громаді оголошено триденну жалобу. На знак скорботи за загиблим звертаємось до підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, з проханням приспустити 6, 7, 8 вересня Державний Прапор України з чорною стрічкою на будівлях та обмежити проведення розважальних заходів. Висловлюємо найщиріші співчуття родині, друзям та побратимам військовослужбовця", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про зустріч тіла волинського Героя та похорон повідомлять додатково.



Герої не вмирають! Героям Слава!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У бою з російськими окупантами загинувз смт Головне Ковельського району.Про це повідомили у Головненській громаді."В Головненській громаді оголошено триденну жалобу. На знак скорботи за загиблим звертаємось до підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, з проханням приспустити 6, 7, 8 вересня Державний Прапор України з чорною стрічкою на будівлях та обмежити проведення розважальних заходів. Висловлюємо найщиріші співчуття родині, друзям та побратимам військовослужбовця", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про зустріч тіла волинського Героя та похорон повідомлять додатково.Герої не вмирають! Героям Слава!

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