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За волю України віддав своє життя захисник з Волині Микола Томашевський

За волю України віддав своє життя захисник з Волині Микола Томашевський
У бою з російськими окупантами загинув Микола Миколайович Томашевський з смт Головне Ковельського району.

Про це повідомили у Головненській громаді.

"В Головненській громаді оголошено триденну жалобу. На знак скорботи за загиблим звертаємось до підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, з проханням приспустити 6, 7, 8 вересня Державний Прапор України з чорною стрічкою на будівлях та обмежити проведення розважальних заходів. Висловлюємо найщиріші співчуття родині, друзям та побратимам військовослужбовця", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про зустріч тіла волинського Героя та похорон повідомлять додатково.

Герої не вмирають! Героям Слава!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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