6 сіл під Луцьком день будуть без газу
Сьогодні, 16:27
Понад тисяча жителів Луцького району 7 вересня тимчасово залишаться без газу.
Про це інформує пресслужба Волиньгазу.
Як зазначається, завтра з 9:00 спеціалісти проводитимуть ремонтні роботи на газових мережах у селах Прилуцьке та Дачне. Відтак газопостачання буде відсутнє у селі Прилуцьке, Сапогове, Дачне, Небіжка, Озерце та Клепачів.
Обмеження буде тимчасовим. Газопостачання планують відновити вже о 17:00 того ж дня.
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Про це інформує пресслужба Волиньгазу.
Як зазначається, завтра з 9:00 спеціалісти проводитимуть ремонтні роботи на газових мережах у селах Прилуцьке та Дачне. Відтак газопостачання буде відсутнє у селі Прилуцьке, Сапогове, Дачне, Небіжка, Озерце та Клепачів.
Обмеження буде тимчасовим. Газопостачання планують відновити вже о 17:00 того ж дня.
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