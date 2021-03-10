6 сіл під Луцьком день будуть без газу

6 сіл під Луцьком день будуть без газу
Понад тисяча жителів Луцького району 7 вересня тимчасово залишаться без газу.

Про це інформує пресслужба Волиньгазу.

Як зазначається, завтра з 9:00 спеціалісти проводитимуть ремонтні роботи на газових мережах у селах Прилуцьке та Дачне. Відтак газопостачання буде відсутнє у селі Прилуцьке, Сапогове, Дачне, Небіжка, Озерце та Клепачів.

Обмеження буде тимчасовим. Газопостачання планують відновити вже о 17:00 того ж дня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: села, Луцьк, без газу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За волю України віддав своє життя захисник з Волині Микола Томашевський
Сьогодні, 16:52
Куди на Волині відселятимуть вимушених переселенців із студентських гуртожитків
Сьогодні, 16:42
6 сіл під Луцьком день будуть без газу
Сьогодні, 16:27
Два медзаклади на Волині через суд просять облаштувати укриття
Сьогодні, 16:11
У Луцьку збільшився пасажиропотік у тролейбусах. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:56
Схожі новини
5 сіл біля Луцька зустрічали Новий Рік без світла. ВІДЕО 5 сіл біля Луцька зустрічали Новий Рік без світла. ВІДЕО
01 січень, 21:35
У приєднані до Луцька села пропонують пустити тролейбуси з автономним ходом У приєднані до Луцька села пропонують пустити тролейбуси з автономним ходом
10 березень, 2021, 13:58
Маршруткам з приміських сіл, які не приєднані до Луцька, можуть заборонити їхати через місто Маршруткам з приміських сіл, які не приєднані до Луцька, можуть заборонити їхати через місто
17 лютий, 2021, 11:27
Об'єднання Луцька з селами: владі міста поставили «двійку» Об'єднання Луцька з селами: владі міста поставили «двійку»
16 січень, 2018, 20:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку міняють труби магістрального водогону
Сьогодні, 17:37
 0
Єврокомісія підтримала зупинку спрощеного візового режиму з РФ
Сьогодні, 17:10
 0
За волю України віддав своє життя захисник з Волині Микола Томашевський
Сьогодні, 16:52
 0
Куди на Волині відселятимуть вимушених переселенців із студентських гуртожитків
Сьогодні, 16:42
 0
6 сіл під Луцьком день будуть без газу
Сьогодні, 16:27
 0
Медіа
відео
1/8