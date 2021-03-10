6 сіл під Луцьком день будуть без газу





Про це



Як зазначається, завтра з 9:00 спеціалісти проводитимуть ремонтні роботи на газових мережах у селах Прилуцьке та Дачне. Відтак газопостачання буде відсутнє у селі Прилуцьке, Сапогове, Дачне, Небіжка, Озерце та Клепачів.



Обмеження буде тимчасовим. Газопостачання планують відновити вже о 17:00 того ж дня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Понад тисяча жителів Луцького району 7 вересня тимчасово залишаться без газу.Про це інформує пресслужба Волиньгазу.Як зазначається, завтра з 9:00 спеціалісти проводитимуть ремонтні роботи на газових мережах у селах Прилуцьке та Дачне. Відтак газопостачання буде відсутнє у селі Прилуцьке, Сапогове, Дачне, Небіжка, Озерце та Клепачів.Обмеження буде тимчасовим. Газопостачання планують відновити вже о 17:00 того ж дня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію