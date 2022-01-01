Два медзаклади на Волині через суд просять облаштувати укриття
Сьогодні, 16:11
Луцька та Камінь-Каширська окружні прокуратури звернулися до Волинського окружного адміністративного суду із позовними заявами, аби зобов'язати два лікувальних заклади на території своєї юрисдикції привести у стан готовності захисні споруди, які знаходяться в їхньому користуванні.
Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.
Через бездіяльність користувачів у воєнний час укриття не готові до повноцінного використання їх як споруд цивільного захисту – є проблеми з вентиляцією, електрообладнанням, гідроізоляцією, автоматичними системами пожежогасіння та сигналізації тощо.
Попри те, що працівники ДСНС виявляли ці проблеми і раніше та вносили приписи із вимогами усунути порушення – захисні споруди досі не готові повноцінно виконувати свої функції.
Відтак прокурори в суді вимагатимуть від користувачів привести укриття у стан готовності.
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Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.
Через бездіяльність користувачів у воєнний час укриття не готові до повноцінного використання їх як споруд цивільного захисту – є проблеми з вентиляцією, електрообладнанням, гідроізоляцією, автоматичними системами пожежогасіння та сигналізації тощо.
Попри те, що працівники ДСНС виявляли ці проблеми і раніше та вносили приписи із вимогами усунути порушення – захисні споруди досі не готові повноцінно виконувати свої функції.
Відтак прокурори в суді вимагатимуть від користувачів привести укриття у стан готовності.
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