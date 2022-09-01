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Трагедії в Оленівці – 40 днів: РФ досі не пустила міжнародних експертів до місця теракту

Трагедії в Оленівці – 40 днів: РФ досі не пустила міжнародних експертів до місця теракту
Родичі захисників Маріуполя констатують безсилля міжнародних організацій в реальному застосуванні гуманітарного права і вимагають реальних кроків для звільнення українських військовополонених, яких утримує РФ.

Про це повідомила дружина військовополоненого з Оленівки, голова Ради дружин і матерів захисників України "Жінки зі Сталі" Наталія Зарицька на брифінгу 6 вересня в Києві, пише Українська правда.

"40 днів. За цей час ми не отримали відповіді на жодне питання: хто загинув, хто поранений, яка точна кількість жертв та постраждалих.

Всупереч норм міжнародного гуманітарного права до українських військовополонених не було допущено представників Міжнародного комітету червоного хреста. Нам більше несила чути, що РФ блокує доступ до наших полонених.

Той факт, що МКЧХ час від часу робить заяву, що не може дістатися до табору в Оленівці нас просто вбиває…

Аж через 25 днів після трагедії, а саме 22 серпня ООН створила групу з розслідування теракту в цій колонії. Генсек ООН повідомив, що вирішив направити місію з виявлення та встановлення фактів трагедії, але представник генсека заявив, що комісія поки не може приступити до розслідування, оскільки ситуація на місці події залишається небезпечною для представників ООН…

Той факт, що навіть ціла потужна місія ООН 40 днів не може пробитися до місця публічної страти військовополонених, так само як не може дістатися туди одна з найстаріших міжнародних організацій - МКЧХ, свідчить про те, що наші військовополонені перебувають у смертельній небезпеці…

Сьогодні жодна норма Женевської конвенції про поводження з військовополоненими не виконується Росією. Ми не маємо даних місцеперебування наших військовополонених, з ними немає зв'язку…

Якщо світ боїться визнати реальний стан справ і не зупинить зло тероризму в його оленівському прояві, нам варто очікувати ще страшніших і кривавіших масових злочинів. Ми вимагаємо справедливості і притягнення до відповідальності утримувача наших військовополонених – Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Зарицька наголосила, що родичі вимагають справедливого розслідування теракту в Оленівці, а також негайного обміну військовополонених захисників Маріуполя або їхньої екстракції до третьої країни.

Адвокатка Анна Калинчук наголосила: РФ є учасником Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, а МКЧХ має право ставити питання уряду РФ щодо виконання норм міжнародного гуманітарного права. А якщо Росія не дотримується умов цієї конвенції, а МКЧХ і ООН мають можливості карати країну-агресорку. Натомість, за словами Калинчук, РФ продовжує сидіти за одним столом із цивілізованим світом і від неї не вимагають звітів. Країна ж може використати цей час для фальсифікування доказів у справі трагедії в Оленівці.

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Теги: Росія, Україна, війна, Оленівка
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