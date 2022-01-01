У Луцьку збільшився пасажиропотік у тролейбусах. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:56
У луцьких тролейбусах на 20 % пасажиропотік зріс пасажиропотік на початку вересня в порівнянні з серпнем за рахунок школярів і студентів.
Про це розповів Суспільному директор Луцького підприємства електротранспорту Анатолій Миронюк.
З його слів, перевірки оплат у транспорті нині проводять 14 контролерів.
"Розмір штрафу за безквитковий проїзд – 20-кратний від вартості проїзду. Якщо вартість проїзду 6 гривень, то це 120 гривень. Якщо у студента вартість проїзду 3 гривні, то він оплачує 60 гривень штраф", – зазначив Анатолій Миронюк.
Оплата проїзду для школярів і студентів у луцьких тролейбусах становить три гривні, в маршрутках школярі платять сім гривень. Студенти вищих навчальних закладів і профтехучилищ оплачують у маршрутці повну вартість проїзду 14 гривень, якщо не мають пільг, – говорить керівник відділу транспорту міськради Віктор Главічка.
Зі слів посадовця, актуалізацію електронних квитків для студентів провели ще в середині серпня.
"Студенти, які продовжують навчання у наших навчальних закладах, ВНЗ, в професійно-технічних училищах, які знаходяться у Луцькій тергромаді, повинні звернутися із студентським квитком у CityCard і його актуалізувати", – каже Віктор Главічка.
Декілька разів у тиждень завозить у художню студію школярку Єву її бабуся Надія Троневич. Жінка говорить: онука користується учнівським електронним квитком.
"Їдемо з Дубнівської і в нас погане сполучення. Її батько возить на машині. Ось ми приїхали за пів години, а можемо запізнитися на пів години. Тут не вгадаєш, дуже погане сполучення. Особливо тролейбус: раз в годину ходить", – каже пенсіонерка.
Студентка Зоряна Лихач їздить на навчання в Луцьк із села Підгайці велосипедом. Розповідає: і гроші економить, і швидше, ніж громадським транспортом, дістається до університету. З її слів, міста дістається за 15-20 хвилин.
"Тролейбус до мене не доходить, я маршрутками користуюся. Якби я їхала на маршрутці, то я б виходила за 40-50 хвилин. Я оплачую 14 гривень, мені дорога сюди: 28 гривень за один день", – зазначила студентка.
Правом пільгового проїзду у міському громадському транспорті також користуються школярі і студенти, які приїхали в Луцьк із тимчасово окупованих територій або місць, де нині тривають бойові дії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це розповів Суспільному директор Луцького підприємства електротранспорту Анатолій Миронюк.
З його слів, перевірки оплат у транспорті нині проводять 14 контролерів.
"Розмір штрафу за безквитковий проїзд – 20-кратний від вартості проїзду. Якщо вартість проїзду 6 гривень, то це 120 гривень. Якщо у студента вартість проїзду 3 гривні, то він оплачує 60 гривень штраф", – зазначив Анатолій Миронюк.
Оплата проїзду для школярів і студентів у луцьких тролейбусах становить три гривні, в маршрутках школярі платять сім гривень. Студенти вищих навчальних закладів і профтехучилищ оплачують у маршрутці повну вартість проїзду 14 гривень, якщо не мають пільг, – говорить керівник відділу транспорту міськради Віктор Главічка.
Зі слів посадовця, актуалізацію електронних квитків для студентів провели ще в середині серпня.
"Студенти, які продовжують навчання у наших навчальних закладах, ВНЗ, в професійно-технічних училищах, які знаходяться у Луцькій тергромаді, повинні звернутися із студентським квитком у CityCard і його актуалізувати", – каже Віктор Главічка.
Декілька разів у тиждень завозить у художню студію школярку Єву її бабуся Надія Троневич. Жінка говорить: онука користується учнівським електронним квитком.
"Їдемо з Дубнівської і в нас погане сполучення. Її батько возить на машині. Ось ми приїхали за пів години, а можемо запізнитися на пів години. Тут не вгадаєш, дуже погане сполучення. Особливо тролейбус: раз в годину ходить", – каже пенсіонерка.
Студентка Зоряна Лихач їздить на навчання в Луцьк із села Підгайці велосипедом. Розповідає: і гроші економить, і швидше, ніж громадським транспортом, дістається до університету. З її слів, міста дістається за 15-20 хвилин.
"Тролейбус до мене не доходить, я маршрутками користуюся. Якби я їхала на маршрутці, то я б виходила за 40-50 хвилин. Я оплачую 14 гривень, мені дорога сюди: 28 гривень за один день", – зазначила студентка.
Правом пільгового проїзду у міському громадському транспорті також користуються школярі і студенти, які приїхали в Луцьк із тимчасово окупованих територій або місць, де нині тривають бойові дії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Два медзаклади на Волині через суд просять облаштувати укриття
Сьогодні, 16:11
У Луцьку збільшився пасажиропотік у тролейбусах. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:56
Трагедії в Оленівці – 40 днів: РФ досі не пустила міжнародних експертів до місця теракту
Сьогодні, 15:40
Лучанка здобула «бронзу» на чемпіонаті Європи з сумо. ВІДЕО
Сьогодні, 15:38
Медіа