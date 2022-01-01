У Луцьку збільшився пасажиропотік у тролейбусах. ФОТО. ВІДЕО





Про це розповів Анатолій Миронюк.



З його слів, перевірки оплат у транспорті нині проводять 14 контролерів.



"Розмір штрафу за безквитковий проїзд – 20-кратний від вартості проїзду. Якщо вартість проїзду 6 гривень, то це 120 гривень. Якщо у студента вартість проїзду 3 гривні, то він оплачує 60 гривень штраф", – зазначив Анатолій Миронюк.



Оплата проїзду для школярів і студентів у луцьких тролейбусах становить три гривні, в маршрутках школярі платять сім гривень. Студенти вищих навчальних закладів і профтехучилищ оплачують у маршрутці повну вартість проїзду 14 гривень, якщо не мають пільг, – говорить керівник відділу транспорту міськради Віктор Главічка.



Зі слів посадовця, актуалізацію електронних квитків для студентів провели ще в середині серпня.



"Студенти, які продовжують навчання у наших навчальних закладах, ВНЗ, в професійно-технічних училищах, які знаходяться у Луцькій тергромаді, повинні звернутися із студентським квитком у CityCard і його актуалізувати", – каже Віктор Главічка.



Декілька разів у тиждень завозить у художню студію школярку Єву її бабуся Надія Троневич. Жінка говорить: онука користується учнівським електронним квитком.



"Їдемо з Дубнівської і в нас погане сполучення. Її батько возить на машині. Ось ми приїхали за пів години, а можемо запізнитися на пів години. Тут не вгадаєш, дуже погане сполучення. Особливо тролейбус: раз в годину ходить", – каже пенсіонерка.



Студентка Зоряна Лихач їздить на навчання в Луцьк із села Підгайці велосипедом. Розповідає: і гроші економить, і швидше, ніж громадським транспортом, дістається до університету. З її слів, міста дістається за 15-20 хвилин.



"Тролейбус до мене не доходить, я маршрутками користуюся. Якби я їхала на маршрутці, то я б виходила за 40-50 хвилин. Я оплачую 14 гривень, мені дорога сюди: 28 гривень за один день", – зазначила студентка.



Правом пільгового проїзду у міському громадському транспорті також користуються школярі і студенти, які приїхали в Луцьк із тимчасово окупованих територій або місць, де нині тривають бойові дії.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У луцьких тролейбусах на 20 % пасажиропотік зріс пасажиропотік на початку вересня в порівнянні з серпнем за рахунок школярів і студентів.Про це розповів Суспільному директор Луцького підприємства електротранспортуЗ його слів, перевірки оплат у транспорті нині проводять 14 контролерів."Розмір штрафу за безквитковий проїзд – 20-кратний від вартості проїзду. Якщо вартість проїзду 6 гривень, то це 120 гривень. Якщо у студента вартість проїзду 3 гривні, то він оплачує 60 гривень штраф", – зазначив Анатолій Миронюк.Оплата проїзду для школярів і студентів у луцьких тролейбусах становить три гривні, в маршрутках школярі платять сім гривень. Студенти вищих навчальних закладів і профтехучилищ оплачують у маршрутці повну вартість проїзду 14 гривень, якщо не мають пільг, – говорить керівник відділу транспорту міськрадиЗі слів посадовця, актуалізацію електронних квитків для студентів провели ще в середині серпня."Студенти, які продовжують навчання у наших навчальних закладах, ВНЗ, в професійно-технічних училищах, які знаходяться у Луцькій тергромаді, повинні звернутися із студентським квитком у CityCard і його актуалізувати", – каже Віктор Главічка.Декілька разів у тиждень завозить у художню студію школяркуїї бабуся. Жінка говорить: онука користується учнівським електронним квитком."Їдемо з Дубнівської і в нас погане сполучення. Її батько возить на машині. Ось ми приїхали за пів години, а можемо запізнитися на пів години. Тут не вгадаєш, дуже погане сполучення. Особливо тролейбус: раз в годину ходить", – каже пенсіонерка.Студенткаїздить на навчання в Луцьк із села Підгайці велосипедом. Розповідає: і гроші економить, і швидше, ніж громадським транспортом, дістається до університету. З її слів, міста дістається за 15-20 хвилин."Тролейбус до мене не доходить, я маршрутками користуюся. Якби я їхала на маршрутці, то я б виходила за 40-50 хвилин. Я оплачую 14 гривень, мені дорога сюди: 28 гривень за один день", – зазначила студентка.Правом пільгового проїзду у міському громадському транспорті також користуються школярі і студенти, які приїхали в Луцьк із тимчасово окупованих територій або місць, де нині тривають бойові дії.

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