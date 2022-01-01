Лучанка здобула «бронзу» на чемпіонаті Європи з сумо. ВІДЕО

Аліна Бондарєва посіла третє місце на чемпіонаті Європи з сумо – European Senior Sumo Championship. Змагання відбулися в місті Кротошин у Польщі.



Про це пише



Аліна Бондарєва змагалася в складі збірної України. Спортсменка виступала у ваговій категорії до 73 кілограмів.



Здобуту медаль присвятила своїй доньці та вихованцям спортивного клубу, де є тренеркою з дзюдо, самбо та сумо.



Серед дорослих у змаганнях брали участь 140 учасників з 12 країн. Українські сумоїсти завоювали 21 нагороду: дев'ять золотих, шість срібних і п'ять бронзових.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцька спортсменкапосіла третє місце на чемпіонаті Європи з сумо – European Senior Sumo Championship. Змагання відбулися в місті Кротошин у Польщі.Про це пише Суспільне Аліна Бондарєва змагалася в складі збірної України. Спортсменка виступала у ваговій категорії до 73 кілограмів.Здобуту медаль присвятила своїй доньці та вихованцям спортивного клубу, де є тренеркою з дзюдо, самбо та сумо.Серед дорослих у змаганнях брали участь 140 учасників з 12 країн. Українські сумоїсти завоювали 21 нагороду: дев'ять золотих, шість срібних і п'ять бронзових.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію