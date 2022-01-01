Лучанка здобула «бронзу» на чемпіонаті Європи з сумо. ВІДЕО
Сьогодні, 15:38
Луцька спортсменка Аліна Бондарєва посіла третє місце на чемпіонаті Європи з сумо – European Senior Sumo Championship. Змагання відбулися в місті Кротошин у Польщі.
Про це пише Суспільне.
Аліна Бондарєва змагалася в складі збірної України. Спортсменка виступала у ваговій категорії до 73 кілограмів.
Здобуту медаль присвятила своїй доньці та вихованцям спортивного клубу, де є тренеркою з дзюдо, самбо та сумо.
Серед дорослих у змаганнях брали участь 140 учасників з 12 країн. Українські сумоїсти завоювали 21 нагороду: дев'ять золотих, шість срібних і п'ять бронзових.
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Про це пише Суспільне.
Аліна Бондарєва змагалася в складі збірної України. Спортсменка виступала у ваговій категорії до 73 кілограмів.
Здобуту медаль присвятила своїй доньці та вихованцям спортивного клубу, де є тренеркою з дзюдо, самбо та сумо.
Серед дорослих у змаганнях брали участь 140 учасників з 12 країн. Українські сумоїсти завоювали 21 нагороду: дев'ять золотих, шість срібних і п'ять бронзових.
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