 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Шольц блокує постачання в Україну 100 сучасних німецьких танків, – Welt

Шольц блокує постачання в Україну 100 сучасних німецьких танків, – Welt
Канцлер Німеччини Олаф Шольц блокує постачання Україні 100 сучасних німецьких танків Leopard 2A7 навіть попри те, що компанія-виробник готова їх виготовити для українців.

Про це пише німецьке видання Welt з посиланням на джерела українських урядових колах, повідомляє Громадське.

За даними видання, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту до Німеччини просив Шольца схвалити постачання Києву цих танків. Українська сторона зазначила, що танки може постачати безпосередньо німецька промисловість.

Таку ідею у квітні також пропонувала компанія Krauss-Maffei Wegmann — танків виробник Leopard. Ця компанія розповіла Welt, що готова поставити в Україну сотню танків, запчастини та навчальні модулі для солдатів за 1,55 мільярда євро.

Танки мали почати надходити в Україну через 36 місяців після підписання контракту. Вся партія мала надійти протягом 65 місяців.

Втім, німецькі журналісти пишуть, що Шольц так і не взяв на себе зобов'язань щодо схвалення постачання цих танків. За даними українських урядовців, розмова Шмигаля із Шольцем була «загальною і невизначеною», а в німецького канцлера не було «взагалі ніякого бажання» змінити негативну позицію щодо постачання танків.

Канцеляція Шольца заявила журналістам Welt, що продовжить підтримувати Україну у військовому, політичному, гуманітарному та фінансову планах. «Ми просимо вас зрозуміти, що ми зазвичай не повідомляємо про конфіденційні обговорення», — сказали у пресслужбі канцелярії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Трагедії в Оленівці – 40 днів: РФ досі не пустила міжнародних експертів до місця теракту
Сьогодні, 15:40
Енергодар після потужного вибуху залишився без світла і водопостачання
Сьогодні, 13:25
Україна повернула тіла ще 25 загиблих захисників
Сьогодні, 12:20
Матері загиблого Героя з Волині вручили нагороду сина
Сьогодні, 11:51
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Трагедії в Оленівці – 40 днів: РФ досі не пустила міжнародних експертів до місця теракту
Сьогодні, 15:40
Лучанка здобула «бронзу» на чемпіонаті Європи з сумо. ВІДЕО
Сьогодні, 15:38
Шольц блокує постачання в Україну 100 сучасних німецьких танків, – Welt
Сьогодні, 15:20
В Україні можуть звільнити від мобілізації тренерів та вихователів дитячих садочків
Сьогодні, 15:01
Суд конфіскував у пенсіонерки 70 кг фруктів, які вона продавала з рук у Луцьку
Сьогодні, 14:30
Схожі новини
Трагедії в Оленівці – 40 днів: РФ досі не пустила міжнародних експертів до місця теракту Трагедії в Оленівці – 40 днів: РФ досі не пустила міжнародних експертів до місця теракту
Сьогодні, 15:40
Енергодар після потужного вибуху залишився без світла і водопостачання Енергодар після потужного вибуху залишився без світла і водопостачання
Сьогодні, 13:25
Україна повернула тіла ще 25 загиблих захисників Україна повернула тіла ще 25 загиблих захисників
Сьогодні, 12:20
Матері загиблого Героя з Волині вручили нагороду сина Матері загиблого Героя з Волині вручили нагороду сина
Сьогодні, 11:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Два медзаклади на Волині через суд просять облаштувати укриття
Сьогодні, 16:11
 0
У Луцьку збільшився пасажиропотік у тролейбусах. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:56
 0
Трагедії в Оленівці – 40 днів: РФ досі не пустила міжнародних експертів до місця теракту
Сьогодні, 15:40
 0
Лучанка здобула «бронзу» на чемпіонаті Європи з сумо. ВІДЕО
Сьогодні, 15:38
 0
Шольц блокує постачання в Україну 100 сучасних німецьких танків, – Welt
Сьогодні, 15:20
 0
Медіа
відео
1/8