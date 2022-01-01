Шольц блокує постачання в Україну 100 сучасних німецьких танків, – Welt

Олаф Шольц блокує постачання Україні 100 сучасних німецьких танків Leopard 2A7 навіть попри те, що компанія-виробник готова їх виготовити для українців.



Про це пише німецьке видання Welt з посиланням на джерела українських урядових колах, повідомляє



За даними видання, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту до Німеччини просив Шольца схвалити постачання Києву цих танків. Українська сторона зазначила, що танки може постачати безпосередньо німецька промисловість.



Таку ідею у квітні також пропонувала компанія Krauss-Maffei Wegmann — танків виробник Leopard. Ця компанія розповіла Welt, що готова поставити в Україну сотню танків, запчастини та навчальні модулі для солдатів за 1,55 мільярда євро.



Танки мали почати надходити в Україну через 36 місяців після підписання контракту. Вся партія мала надійти протягом 65 місяців.



Втім, німецькі журналісти пишуть, що Шольц так і не взяв на себе зобов'язань щодо схвалення постачання цих танків. За даними українських урядовців, розмова Шмигаля із Шольцем була «загальною і невизначеною», а в німецького канцлера не було «взагалі ніякого бажання» змінити негативну позицію щодо постачання танків.



Канцеляція Шольца заявила журналістам Welt, що продовжить підтримувати Україну у військовому, політичному, гуманітарному та фінансову планах. «Ми просимо вас зрозуміти, що ми зазвичай не повідомляємо про конфіденційні обговорення», — сказали у пресслужбі канцелярії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Канцлер Німеччиниблокує постачання Україні 100 сучасних німецьких танків Leopard 2A7 навіть попри те, що компанія-виробник готова їх виготовити для українців.Про це пише німецьке видання Welt з посиланням на джерела українських урядових колах, повідомляє Громадське За даними видання, прем'єр-міністр Українипід час візиту до Німеччини просив Шольца схвалити постачання Києву цих танків. Українська сторона зазначила, що танки може постачати безпосередньо німецька промисловість.Таку ідею у квітні також пропонувала компанія Krauss-Maffei Wegmann — танків виробник Leopard. Ця компанія розповіла Welt, що готова поставити в Україну сотню танків, запчастини та навчальні модулі для солдатів за 1,55 мільярда євро.Танки мали почати надходити в Україну через 36 місяців після підписання контракту. Вся партія мала надійти протягом 65 місяців.Втім, німецькі журналісти пишуть, що Шольц так і не взяв на себе зобов'язань щодо схвалення постачання цих танків. За даними українських урядовців, розмова Шмигаля із Шольцем була «загальною і невизначеною», а в німецького канцлера не було «взагалі ніякого бажання» змінити негативну позицію щодо постачання танків.Канцеляція Шольца заявила журналістам Welt, що продовжить підтримувати Україну у військовому, політичному, гуманітарному та фінансову планах. «Ми просимо вас зрозуміти, що ми зазвичай не повідомляємо про конфіденційні обговорення», — сказали у пресслужбі канцелярії.

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